Epic Games ve Google arasında Fortnite'a yönelik yaşanan anlaşmazlıklar çerçevesinde gerçekleşen mahkeme duruşmasına ait dosyalarda, Google'ın Epic Games'i satın almak istediği ortaya çıktı. Teknoloji devinin, bu yolla yaşanan anlaşmazlığın nedeni olan 'rekabet'i ortadan kaldırmak istediği iddia ediliyor.

2020 yılı Ağustos ayında Epic Games, Apple’a App Store üzerindeki “tekelci” uygulamaları nedeniyle dava açmıştı. Görünen o ki şirketin dava açtığı tek taraf Apple değil; Epic Games, aynı gün Google’a karşı da benzer bir eylemde bulunmuş. Epic Games’in App Store ev Google Play Store’a yönelik şikayetlerinin temel sebebi, uygulama geliştiricilerin oyun içi satın alımlarını mağazaların dâhili ödeme sistemleri üzerinden yapmalarının şart koşulması. Epic, bu yöntemle satın alımlardan elde edilen gelirin %30’unun mağazaya gittiğini açıklamıştı.

Epic Games’in bu davayı kazanması hâlinde, piyasada tekel konumunda bulunan App Store ve Google Play Store büyük paralar kaybedecekti. Tabii böyle bir şeyi ne Apple ne de Google istemeyecektir. Hatta mahkeme dosyalarına göre Google, bu rekabeti ortadan kaldırmak için o kadar ileri gitmiş ki Epic Games’i satın almaya bile çalışmış.

'Bunun bir ele geçirme girişimi olup olmadığı belli değil'

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili şunları söyledi: “O zamanlar biz bunu bilmiyorduk ve mahkeme emri nedeniyle, Google Play’le rekabet etme çabalarımızı ortadan kaldırmak için Google’ın Epic’i satın almaya çalıştığını yeni öğreniyoruz. Bunun Epic’i satın almak için bir müzakere mi olduğu yoksa bir tür düşmanca ele geçirme girişimi mi olduğu belli değil.”

Mahkeme dosyalarında, Google’ın üst düzey yöneticilerinin Epic’e Fornite için özel bir anlaşma sunmak için görüşme talep ettiğine de yer verilmekte. Google’ın bu teklifte bulunmak için, oyunu Android cihazlara doğrudan indirip yüklemenin ‘berbat bir deneyim’ olması argümanını kullandığı iddia ediliyor.

Epic, Google’ın teklifini reddetti ve Fortnite’ın Android sürümünü kendi web sitesinde yayınlayıp Samsung ile bir dağıtım anlaşması yapmaya karar verdi. Mahkeme dosyalarına göre, Google da bunun üzerine Play platformu dışında yapılan ve Google Play Protect tarafından yakalanan sahte uygulama indirmelerine yönelik istatistikler paylaşmaya başlamış, bununla da yetinmeyip donanım üreticilerinin geliştiricilerle dağıtım anlaşmaları yapmasını önlemek için görüşmelerde bulunmuş.