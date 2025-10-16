Tümü Webekno
Çok Daha Gerçekçi Videolar Oluşturmanızı Sağlayan Google Veo 3.1 Duyuruldu

Google, video üretme modelinin yeni versiyonu Veo 3.1'i resmen duyurdu. Yeni model, düzenleme kısmında önemli yenilikler sunarken videoları çok daha gerçekçi hâle getiriyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Google, mayıs ayında dünya gündemine bomba gibi düşen bir model ile karşımıza çıkmıştı. Veo 3 olarak isimlendirdiği video üreten yapay zekâ modeli, sesli ve çok gerçekçi videolar üretebiliyordu. Bu model ile üretilen videoların aylardır sosyal medyada gündem olduğunu görmüştük.

Şimdi ise Google’dan Veo’yla ilgili yepyeni bir duyuru geldi. Teknoloji devi, video üretme modelinin yeni versiyonu Veo 3.1’i resmen tanıttı. Yeni versiyonun, önemli iyileştirmeler ile sunulduğu açıklandı. Peki Veo 3.1 neler sunuyor?

Karşınızda Google Veo 3.1

Google tarafından yapılan açıklamalara göre Veo 3.1 modeliyle birlikte videolardaki ses çıkışı çok daha iyi hâle getirildi. Videolardaki detaylar gerçek hayattanmış gibi görünen dokular ve detaylarla zenginleştirildi ve böylece daha gerçekçi videoların oluşturulması sağlandı. Bunlara ek olarak görselden video oluşturma konusundaki yetenekleri geliştirildi, videoları düzenleme konusunda yenilikler getirildi.

8 saniyelik videolar oluşturabilmenizi sağlayan Veo 3.1 modeli, kullanıcıların videolara bir nesne eklemesini ve bunu klibin stiline uyumlu hâle getirmesine olanak tanıyacak. Yakında kullanıcılar, Flow üzerinden mevcut bir nesneyi de videolardan kaldırma imkânına sahip olacaklar.

Veo 3 hâlihazırda karakteri yönlendirmek için referans görseller ekleme, videoyu son karelere göre genişletme gibi birçok özelliğe sahipti. 3.1 versiyon, klipleri çok daha canlı hâle getirmek için tüm bu düzenleme özelliklerine bir de ses ekleniyor. Şirketin yeni modelini Flow’a, Gemini uygulamasına ve Vertex’e entegre ettiğini belirtelim.

Veo 3.1'den paylaşılan diğer videolar

Google Yapay Zeka

