Google'ın içerik üretim dünyasını değiştiren metinden görsel üretme aracı veo 3, bu hafta sonuna özel tüm kullanıcılar için ücretsiz oldu. Nasıl kullanabileceğinizi adım adım anlattık.

Google, yapay zekâ tabanlı video üretim modeli Veo 3’ü bu hafta sonu boyunca ücretsiz olarak erişime açtı. Tüm kullanıcılar Gemini uygulaması üzerinden üç video oluşturma hakkına sahip olacak. Kısa süreli bu fırsat, özellikle sinematik ve yaratıcı sahneler üretmek isteyenler için kaçırılmaz bir imkân sunuyor.

Gemini’nin “Veo 3 Fast” seçeneğiyle 8 saniyelik, 720p çözünürlükte videolar hazırlanabiliyor. Normal modele göre daha hızlı çalışan bu versiyon, kullanıcıların hayal ettikleri sahneleri kısa sürede görselleştirmesini sağlıyor.

Veo 3 Nasıl Kullanılır?

Adım #1: Gemini’yi aç

Gemini’yi aç Adım #2: Video üretim menüsüne gir

Video üretim menüsüne gir Adım #3: İlk prompt’unu yaz. Örnek: Konu + eylem: “Sisli ormanda yürüyen şövalye” Kamera/üslup: “sinema çekimi, yavaş takip” Ses/diyalog: “epik yaylılar, şövalye ‘Yolculuk başlıyor’ der”

İlk prompt’unu yaz. Örnek: Adım #4: “Oluştur”u (Generate) seç

“Oluştur”u (Generate) seç Adım #5: Kaydet veya paylaş

Unutmayın; Google, bu hafta sonu ücretsiz 3 video üretimine izin veriyor ve kampanya Türkiye saatiyle Pazartesi 25 Ağustos 08:00’de bitecek. Kampanya sınırlarının 8 saniye uzunluğunda 720p çözünürlüğünde 16:9 videolarla sınırlı olduğunu hatırlatalım.