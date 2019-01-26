Google, Voice uygulaması için sözünü verdiği ancak sonrasında tamamen sessiz kaldığı VoIP özelliği için ilk adımı attı. Twitter'daki bir kullanıcının gönderisinden sonra duyuruyu yapan Google, Voice VoIP özelliğinin önümüzdeki hafta bazı kullanıcılarla deneneceğini duyurdu.

Google Voice, popülerliğini az çok sürdürmeye devam ediyor. Kullanıcılar, yaklaşık bir yıl önce beta testi için söz verilen VoIP (İnternet Üzerinden Sesli Görüşme) özelliği için aylardır bekliyorlardı. Google, talep edilen bu özellik için sessizliğini korumaya devam ederken geçtiğimiz günlerde atılan bir tweet onları açıklamaya yapmaya itti.

Google, Voice platformuna VoIP özelliğinin geleceğini duyurdu. Bu bilgiyi Twitter üzerinden doğrulayan Scott Johnston, uygulamanın kullanıma açıldığını ve önümüzdeki hafta bazı kullanıcılar ile deneneceğini söyledi.

VoIP özelliğinin neden bu kadar geciktirildiği hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Özellik aktif olduktan sonra Voice kullanıcıları, hesapları üzerinden Wi-Fi aramaları ya da isterlerse mobil veri üzerinden aramalar yapabilecekler. Basit bir gelişme gibi dursa da artık birçok kullanıcı hücresel veri ile yapılan konuşmaların güvenliğinden şüphe ederek Wi-Fi ağlarını tercih ediyor. Yakında Google Voice VoIP'i deneyimleyen kullanıcıların tepkilerini sosyal medyada göreceğiz gibi görünüyor.