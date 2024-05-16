Google, Yanlışlıkla 125 Milyar Dolarlık Fonun Hesabını Sildi

Google'ın yakın zamanda bulut hizmeti özelinde çok ciddi bir hata yaptığı ortaya çıktı. Teknoloji devi, 125 milyar dolar değerinde emeklilik fonunu yöneten Avustralyalı şirket UniSuper'ın hesabını sildi. Fona üye olan yüz binlerce kişi, hesaplarına bir süre erişemedi.

Google’ın milyonlarca insan tarafından kullanılan onlarca hizmeti var. Durum böyle olunca şirkete verileri korumak için çok büyük iş düşüyor. Ancak Avustralya’dan gelen haberler, teknoloji devinin yakın zamanda çok ciddi bir hata yaptığını ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olayda Google, yanlışlıkla Avustralya merkezli emeklilik fonu UniSuper’ın Google Cloud hesabını sildi. UniSuper, 125 milyar dolarlık fonu yönetiyordu.

Yarım milyondan fazla üye hesaplarına bir süre erişemedi

Google’ın bu hatasının ardından sayısı yarım milyonu geçen UniSuper fonu üyesi 1 hafta boyunca erişemedi. UniSuper, bu süreç içinde üyelerine yaptığı bir bilgilendirmede siber saldırıya maruz kalmadıklarını ve hiç kimsenin kişisel bilgilerinin sızmadığını ifade etti. Google’ın hatası olduğu da üyelere bildirildi. Neyse ki sorun, UniSuper’in başka bir bulut sağlayıcıda yedek hesaba sahip olması nedeniyle kısa sürede çözüldü ve her şey geri yüklendi.

Google Cloud patronu Thomas Kurian ve UniSuper CEO’su Peter Chun, yaptıkları ortak açıklamada yaşanan olayın “türünün tek örneği” olduğunu belirtti. İki taraf da özür dileyerek böyle bir olayın yaşanmaması gerektiğini aktardı.

Kurian, yaşanan bu garip durumun kasıtsız yapılan bir yapılandırma sonucu ortaya çıkan bir dizi olay nedeniyle yaşandığını ve UniSuper’ın aboneliğinin silindiğini de ekliyor. Şirket, böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için önlemleri aldığının da altını çizdi. Dünya çapından birçok şirketin ve hükûmetin verileri buluta taşımaya başladığını biliyoruz. Bu nedenle böyle olayların kesinlikle önüne geçilmesi gerekiyor.