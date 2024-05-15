Google, dolandırıcılık aramaları konusunda kullanıcıları uyaracak bir özelliği Android'e getirmeyi planladığını açıkladı. Sistem, yapay zekâ desteğiyle aramada şüpheli konuşmaları tespit edebilecek.

Google’ın dün başlayan I/O 2024 geliştirici konferansı, onlarca yapay zekâ duyurusuna sahne oldu. Tabii ki ana odak, şirketin yapay zekâ modeli Gemini’ydı. Gemini özelinde Android cihazlara yepyeni bir özelliğin daha geleceği açıklandı.

Bu özellik, dolandırıcılık amaçlı yapılan aramalardan kullanıcıları korumakla ilgili. Artık telefonunuz, sizi aramaların ortasında şüpheli bir şey tespit ederse uyarabilecek. Bunu da yapay zekâ sayesinde yapacak.

Android, Gemini yardımıyla şüpheli bir şey duyduğunda hemen sizi uyaracak

Özellik, şirketin yapay zekâ modeli Gemini’ın Android telefonlarda yerleşik ve çevrim dışı olarak kullanılmasını sağlayan küçültülmüş versiyonu “Gemini Nano”yu kullanıyor. Gemini Nano, test edilen bu özellikle sizi arama sırasında uyarabiliyor.

Yapay zekâ, kullanıcının karşısındakinin “dolandırıcı olabileceği” konusunda uyarırken görüşmeyi sonlandırmasını önerecek. Bunu da şüpheli aktiviteler tespit ederse yapacak. Kimlik veya kredi kartı bilgileriniz gibi hassas verilerinizin istenmesi bu şüpheli aktivitelere örnek olarak verilebilir.

Uyarıların bir örneğine yukarıdaki görüntüden ulaşabilirsiniz. Google’ın paylaştığı bu uyarıda kullanıcı “Bankalar asla paranızı güvende tutmak için başka yere aktarmanızı istemez.” ifadeleri kullanılmış ve görüşmeyi sonlandırma seçeneği sunulmuş.

Dolandırıcılık vakalarının hız kesmeden arttığını düşündüğümüzde bu tarz bir uyarının çok yararlı olacağını söyleyebiliriz. Google, özelliğin ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağını açıklamadı. Bu yıl içinde hakkında daha fazla bilgi paylaşacağını söylüyor.

Bazı gizlilik risklerini de beraberinde getirdiğini söylememiz mümkün. Ne de olsa yapay zekâ her konuşmanızı dinleyebilecek. Google, özelliğin isteğe bağlı olarak açılıp kapanabileceğini ve sadece cihaz içinde işleyeceğini söylüyor. Yani Gemini Nano gizli kalacak ve konuşmalara ulaşılamayacak.