Google, henüz herkese sunulmayan ve belli kullanıcılarda test edilen SGE isimli yapay zekâ destekli arama motoruna görsel oluşturma özelliği ekledi. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde Google'da arama yaparken görsel oluşturabilecek.

Yapay zekâ yarışında öne çıkan şirketlerden olan Google, geçtiğimiz mayıs ayında düzenlediği I/O etkinliğinde arama motoruna gelecek özellikleri açıklamıştı. Bu özelliklerden biri de Üretken Arama Deneyimi (SGE) olarak adlandırılan yapay zekâ desteğiydi. Bing’e rakip olarak çıkarılan SGE, tıpkı diğer sohbet botları gibi kullanıcıların sorularına cevap verebiliyor ve âdeta Google’la sohbet eder gibi arama yapmanızı sağlıyordu.

Yapay zekâ destekli Google Arama, o günden beri ön izleme sürecindeydi ve belli kullanıcılarda test ediliyordu. Teknoloji devi, bugün SGE’ye önemli bir özelliğin daha dahil edileceğini açıkladı.

Google Arama, yapay zekâyla görsel oluşturabilecek

Google’ın açıklamalarına göre yapay destekli arama motoru, artık kullanıcılar için görsel oluşturabilecek. Bu da DALL-E gibi modellerde gördüğümüze benzer şekilde çalışacak. Kullanıcı bir metin komutunu girerek istediği görseli direkt olarak Google Arama üzerinden yapay zekâyla oluşturabilecek.

Şirketin paylaştığı GIF’ten nasıl çalışacağı görülebiliyor. Örnekte, arama motoruna “Şef şapkası giyen ve kahvaltı hazırlayan bir kapibara resmi çiz.” yazılıyor ve arama kısmına basılıyor. SGE de devamında oluşturduğu görselleri kullanıcıya gösteriyor. Ayrıca komutu detaylandırmanın da mümkün olacağı görülebiliyor. Özelliğin Google Görseller üzerinden de kullanılabileceğini belirtelim.

Google'a özelliğin güvenli çalışacağını ifade etti. Buna göre görsel oluşturma desteği, politikaları ihlal eden görüntüler oluşturmayacak. Ayrıca en başta belli bireyleri tasvir eden görüntülerin ve gerçekçi yüzlerin de oluşturulmasının önüne geçilecek. Son olarak SGE’yle oluşturulan görsellere filigran ekleneceğini ve özellik için 18 yaş sınırının olacağını da ekleyelim.

SGE’ye görsel ekleme özelliği pek sürpriz bir özellik değil. Google SGE ile Microsoft’un arama motoru Bing’in yapay zekâ özelliklerinin önüne geçmeye çalışıyordu. Bing de hâlihazırda DALL-E’den destek alan bir görsel oluşturma özelliğine sahipti.

Sürekli yeni özellikler alan SGE, şu anda belli kullanıcılarda test ediliyor. Geniş çapta ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli değil.