Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Google, yapay zeka ile oluşturulan videoları ifşa edecek

Google, sahte ve yapay zekâ üretimi videolar için Gemini’ye doğrulama özelliği ekledi. Sistem, videonun Google AI ile üretilip üretilmediğini gösterecek.

Google, yapay zeka ile oluşturulan videoları ifşa edecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Google, deepfake ve sahte video sorununa karşı Gemini uygulamasına yeni bir doğrulama özelliği ekledi. Bu özellikle kullanıcılar, bir videonun Google’ın yapay zekâ araçlarıyla oluşturulup oluşturulmadığını sorgulayabiliyor.

Sistem, Google’ın “SynthID” adını verdiği görünmez dijital filigran teknolojisini kullanıyor. Gemini, videodaki bu izi tespit ederek içeriğin AI üretimi olup olmadığını kullanıcıya açıkça bildiriyor.

Şimdilik yalnızca Google AI ile üretilen videoları kapsayan özellik, deepfake’lerle mücadelede önemli bir ilk adım olarak görülüyor. Google, ileride farklı yapay zekâ araçlarını da kapsayacak daha geniş doğrulama standartları üzerinde çalıştığını belirtiyor.

Gemini

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim