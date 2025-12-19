Google, yapay zeka ile oluşturulan videoları ifşa edecek

Google, sahte ve yapay zekâ üretimi videolar için Gemini’ye doğrulama özelliği ekledi. Sistem, videonun Google AI ile üretilip üretilmediğini gösterecek.

Google, deepfake ve sahte video sorununa karşı Gemini uygulamasına yeni bir doğrulama özelliği ekledi. Bu özellikle kullanıcılar, bir videonun Google’ın yapay zekâ araçlarıyla oluşturulup oluşturulmadığını sorgulayabiliyor.

Sistem, Google’ın “SynthID” adını verdiği görünmez dijital filigran teknolojisini kullanıyor. Gemini, videodaki bu izi tespit ederek içeriğin AI üretimi olup olmadığını kullanıcıya açıkça bildiriyor.

Şimdilik yalnızca Google AI ile üretilen videoları kapsayan özellik, deepfake’lerle mücadelede önemli bir ilk adım olarak görülüyor. Google, ileride farklı yapay zekâ araçlarını da kapsayacak daha geniş doğrulama standartları üzerinde çalıştığını belirtiyor.