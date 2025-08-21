Google, arama deneyimini kökten değiştiren AI Mode özelliğini 180 ülke ve bölgede kullanıma açtığını duyurdu. Yeni güncellemeyle birlikte yapay zekâ, yalnızca arama sonuçları sunmakla kalmıyor; kişiselleştirilmiş yanıtlar ve agentic (görev odaklı) özelliklerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Özellik tüm dünyada neredeyse sadece Türkiye’de kullanıma sunulmadı.

Google’ın bugün paylaştığı güncelleme, arama deneyiminde önemli bir dönüm noktası niteliğinde. Daha önce sınırlı bölgelerde test edilen AI Mode, artık küresel ölçekte İngilizce desteğiyle erişilebilir hale geldi. Kullanıcılar yalnızca bilgi aramakla kalmıyor, yapay zekâ aracılığıyla gerçek zamanlı işlemler gerçekleştirebiliyor.

Google AI Ultra aboneleri, AI Mode sayesinde restoran rezervasyonu gibi görevleri doğrudan arama üzerinden tamamlayabiliyor. Sistem, OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster ve SeatGeek gibi popüler platformları tarayarak en uygun seçenekleri kullanıcıya sunuyor.

Google sizin yerinize rezervasyon yapabilecek, sık gittiğiniz yerlere gör önerilerde bulunacak

Güncellemenin en dikkat çekici yanı, Google’ın artık “agentic” yani görev yönlendirmeli yapısıyla kullanıcı adına işlem yapabilmesi. Örneğin bir restoran arayan kullanıcı, tarih, saat ve kişi sayısı gibi detayları belirterek doğrudan yapay zeka aracılığıyla rezervasyon oluşturabiliyor.

Buna ek olarak, ABD’deki kullanıcılar için kişiselleştirilmiş öneriler de devreye alındı. AI Mode; arama geçmişi, tıklama tercihleri ve Google Maps verilerini analiz ederek daha uygun öneriler sunuyor. Ayrıca arama oturumları artık bağlantı ile paylaşılabiliyor, böylece kullanıcılar birbirlerinin araştırmalarını devam ettirebiliyor.