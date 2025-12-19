Tümü Webekno
Google, Yapay Zekâyla Sahte Film Fragmanları Oluşturan YouTube Kanallarını Kapattı!

Google, YouTube'da 1 milyardan fazla izlenme alan yapay zekâyla sahte film fragmanları oluşturan 2 kanalı kapattı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zekâ teknolojilerinde yaşanan inanılmaz gelişmeler sayesinde artık gerçek gibi görünen videolar oluşturmak mümkün hâle geldi. Bu yüzden de sosyal medyada çok sayıda yapay zekâ videosu görüyoruz. Sahte film fragmanları da bunlar arasında. Maalesef birçok insan yapay zekâ fragmanlarını gerçek sanabiliyor.

Şimdi ise bu konuda Google’dan bir hamle geldi. ABD’li teknoloji devi, YouTube’da yapay zekâ teknolojilerini kullanarak sahte film fragmanları oluşturan kanalları kapattı. Bu kanallar Screen Culture ve KH Studio olarak açıklandı.

Sahte fragmanlar, milyonlarca insan tarafından izleniyordu

465811432_522297197459049_1347574249532610790_n

Screen Culture ve KH Studio kanalları toplamda 2 milyona varan aboneye sahipti. Bu kanallar, yapay zekâ ile gerçek gibi görünen sahte film fragmanları hazırlıyordu. Bu fragmanlar da milyonlarca insan tarafından izleniyor, birçoğu tarafından gerçek sanılıyordu. Google da bu durumun önüne geçmek için ciddi bir adım atarak kanalları kapattı. Tahminlere göre 1 milyardan fazla izlenme almayı başarmışlar.

Hindistan ve Gürcistan merkezli olan bu kanallardan henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Şu anda YouTube sayfaları kontrol edildiğinde erişilebilir olmadıklarını görüyoruz. Kanallara aslında önceki aylarda bir soruşturma başlatılmıştı ancak bu tarz bir yaptırım yapılmamıştı. Videolarına parodi olduğunu gösteren ibareler eklemeleri sayesinde de bir sorun yaşamıyorlardı. Ancak son birkaç ayda bu ibareler kaldırıldı, videolar yine gerçek gibi gösterildi. Google de bu sefer sert bir önlem alarak kanalların fişini çekti.

Sahte videolar, insanları kandırması gerekçesiyle yapay zekâyla ortaya çıkan en büyük endişelerden. Gelen bilgilere göre Screen Culture kanalında HBO’nun Harry Potter dizisi, yeni Avengers filmi gibi daha hiç fragmanı olmayan yapımlara ait olduğu iddia edilen sahte fragmanlar bile yayımlanıyordu.

