Google, yemek tariflerini arama sonuçlarında göstermeye başlıyor. Kullanıcılar, tarif detaylarına hızlı ve kolay bir şekilde erişebilecek.

Google, kullanıcıların arama sonuçları sayfasından ayrılmadan yemek tariflerini görüntüleyebilecekleri yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu yeni geliştirmesiyle birlikte kullanıcıların tarifi direkt olarak arama sonuçları içinde görmelerini sağlayarak tarif bloglarına olan ilgiyi artırmayı hedefliyor.

Google arama sonuç sayfasında yemek tarifleri için test çalışmalarına başladı. "Çikolatalı kurabiye tarifi" gibi aramalar yapıldığında, popüler tarif bloglarından tarifleri çekecek ve direkt olarak arama sonuç sayfasında detayları verilecek. Kullanıcılar, tarifin malzemelerini, fotoğraflarını ve adım adım talimatlarını Google'dan çıkmadan ve başka bir sekmeye geçmeden görebilecekler.

Tarif blogları için Google'ın yeni stratejisi

Google sözcüsü Brianna Duff, "Kullanıcılarımızı yüksek kaliteli ve faydalı bilgilerle buluşturmanın farklı yollarını her zaman deniyoruz. Yeni tarif deneyimlerini keşfetmek için sınırlı sayıda içerik oluşturucuyla ortaklık kurduk" dedi. Duff, bu özelliğin şu anda test aşamasında olduğunu ve yemek tarifi blogları ile anlaşma aşamalarında olduklarını belirtti.

Tarif blogları, Google'ın web üzerindeki etkisini görmek için iyi bir örnek. Blog yazarları, Google'da arama sonuç sayfalarında pozisyon alabilmek ve trafik çekebilmek için de arama motoru optimizasyonuna önem veriyor. Bloglar tariflerinin daha yüksek sıralamalarda yer alması için uzun kişisel hikayeler ve günlük olaylarla zenginleştirmeye çalışıyor.

Google böylelikle web sayfalarından detayları çekip kullanıcıların farklı sonuç sayfalarını incelemesine gerek kalmadan bilgiyi direkt olarak verebilecek. Kullanıcıların direkt olarak tarifi görüntüleyebiliyor olması da başka bir sayfaya tıklama, kaynak arama alışkanlığını da zamanla azaltacaktır.