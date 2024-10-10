Google, Fotoğraflar uygulamasında çok işe yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Uygulama, yakında bir görselin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını anlayacak.

Yapay zekâ, artık inanılmaz seviyelere gelmiş durumda. Yapay zekâ modelleri, gerçek gibi görünen, sahte olduğunu anlamak imkânsız görseller üretebiliyorlar. Hâliyle de bu durum, ciddi problemlere yol açıyor. Birçok yapay zekâyla oluşturulmuş görsel, internet ortamlarında gerçekmiş gibi lanse edilebiliyorlar.

Teknoloji devleri de bunun önüne geçmek için önlemler almaya çalışıyor. Google da bunlardan biriydi. Şirketin Fotoğraflar uygulamasında yeni bir hamle yapmayı planladığı ortaya çıktı. Buna göre uygulama, bir görselin yapay zekâ tarafından oluşturulup oluşturulmayacağını anlayacak.

Verilerini inceleyerek görselin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını anlayacak

Özellik, Google Fotoğraflar’ın Android uygulamasının kodlarında Android Authority tarafından keşfedildi. Yani henüz resmî olarak duyurulmuş ve kullanıcılara sunulmuş bir şey değil.

Uygulama, görsellerin meta verilerini inceleyerek bu özelliği kazanacak. IPTC verilerini göstererek o görselin yapay zekâ olup olmadığını gösterecek. Örneğin Google’ın kendi modeli Gemini ile yapılan görsellerde “Google AI ile Yapıldı” etiketi bulunuyor ve bu etiket görselin verilerinden görülebiliyor. Fotoğraflar uygulamasının da bu veriler yoluyla yapay zekâ görsellerini anlaması planlanıyor.

Ayrıca tek değişiklik bu da değil. Uygulamanın “Magic Editor” isimli yapay zekâ destekli görsel düzenleme özelliklerinin kullanımına da etiket getirilecekmiş. Yani bir görsel yapay zekâyla düzenlenirse o konu etiketler görsellere eklenecek.

Kullanıcıların fotoğrafların gerçek olup olmadığını anlamasını sağlamasıyla çok işine yarayacak bu özelliklerin ne zaman geleceği henüz belli değil.