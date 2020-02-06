Google, Yeni Bir İşletim Sistemi İçin İsim Başvurusu Yaptı

Google’ın uzun zamandır Fuchsia isimli bir işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyordu. Şimdi ortaya çıkan bir ticari isim başvurusu ise teknoloji devinin Pigweed isimli bir işletim sistemi için çalıştığını gösterdi.

Google, 2016 yılından beri Fuchsia ismi verilen bir işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Daha önce ortaya çıkan bilgiler Fuchsia’nin hem bilgisayarlar hem de mobil cihazlar için kullanılabileceğini gösteriyordu. Ancak Fuchsia hakkında ortaya çıkan bilgiler çok kısıtlı.

Şimdi, yine Google tarafından farklı bir işletim sistemi için alınan ticari marka ismi, Fuchsia konusunda kafaları karıştırdı. Google, Pigweed isimli bir işletim sistemi için ticari marka başvuru yaptı. Google’ın başvurusu, ABD’nin patent ve marka kurumu olan USPTO’nun internet sitesinde görüldü. Başvuruda Pigweed’in “bilgisayar işletim yazılımı” olarak tanımlandığı görüldü.

Google'ın Pigweed başvurusunu gösteren belge

Pigweed için ticari marka başvurusu ile beraber Chromium’un kodlarında Fuchsia ile ilgili değişiklikler göze çarptı. Chromium’un kodlarında Pigweed olarak görülen bir kısım bir süre sonra Fuchsia olarak değiştirildi.

Chromium’un kodlarında yapılan değişikliğin bir hatadan kaynaklı olduğu düşünülebilir. Ama yinede Fuchsia ile Pigweed arasındaki ilişki şimdiden kafaları karıştırdı. Pigweed, Fuchsia’nın yeni ismi olabilir mi? Ya da Pigweed sadece Chromebook’larla mı ilgili? Bu soruların cevapları henüz yok. Pigweed için yapılan ticari marka başvurusunda başka bir bilgi henüz ortaya çıkmış değil.

Google, 2016’dan bu yana Fuchsia için büyük bir gizlilikle çalışıyor. Bu nedenle Pigweed hakkında bilgilerin büyük bir hızla ortaya çıkması beklenmemeli. Yine de Google’ın geliştirdiği bu yeni işletim sistemi büyük bir merak uyandırdı.