Google, Stadia Connect'in Yapılacağı Tarihi Açıkladı

Google, bir sonraki Stadia Connect etkinliğinin 14 Temmuz'da gerçekleşeceğini açıkladı. Google'ın Summer Game Fest ile iş birliğinde bulunduğu etkinlikte yeni oyunlar ve özellikler gün yüzüne çıkacak.

Google, Stadia'nın henüz tanıtılmadığı zamanlarda bile Stadia Connect etkinliklerini düzenliyordu. Nintendo Direct'i andıran bu etkinlikler, oyuncuların platformdan ne bekleyeceğini anlamasına yardımcı oluyordu. Stadia lansmanından sonra gerçekleştirilen Stadia Connect etkinlikleriyse Google'ın yakında platforma gelecek büyük oyun ve özellikleri kullanıcılarına sergilemesini sağlıyor.

Stadia kullanıcılarının heyecanla yeni özellik ve oyunları beklediği yeni Stadia Connect etkinliğinin önümüzdeki ay gerçekleşeceği duyuruldu. En son nisan ayında yapılan etkinlikte, özel oyunlara atılan ilk bakışın yanı sıra EA'in Google'ın bu platformu üzerindeki ilk oyunlarının duyurusu yapılmıştı. Google, etkinlik sırasında yaz aylarında bir başka Stadia Connect etkinliğinin gerçekleşeceğini doğrulamıştı, şimdi de bu tarih kesinleşti.

Stadia Connect 14 Temmuz'da yapılacak:

Google, bir sonraki Stadia Connect etkinliğinin 14 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu. Ayrıca şirket, etkinliğin daha çok ses getirmesini sağlamak amacıyla Summer Game Fest ile iş birliğinde bulunmaya karar verdi. Google etkinlik hakkında 'bu yılın ilerleyen günlerinde yayınlanacak oyunlardan' bahsederken Summer Game Fest kullanıcıların 'sürpriz' beklemesi gerektiğini söylüyor.

Summer Game Fest, Google'ın soru işareti bıraktığı bir başka detay olan etkinlik saatini de belirterek Stadia Connect'in 20.00'da başlayacağını kullanıcılara aktarmış oldu. Summer Game Fest'in Twitter hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: "Bir sonraki Stadia Connect etkinliği 14 Temmuz'da Summer Game Fest'in bir parçası olarak geliyor. Yılın ilerleyen zamanlarında gelecek bazı oyunlara ve birkaç sürprize bakmak için Google Stadia ekibine katılın."

Etkinliğe daha yaklaşık 1 ay olmasına rağmen birçok oyuncu nefeslerini tutmuş durumda. PlayStation 5'in tanıtımıyla birlikte oldukça canlanan oyun sektöründe Google'ın bir sonraki hamlesinin ne olacağı merak konusu. Etkinlikle ilgili yeni detaylar ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.