Her yıl özel günler için çeşitli animasyonlar ve oyunlar oluşturan Google, yılbaşı için de bir animasyon ve bir oyun oluşturdu. Google'da 'yılbaşı' aramasını yaptığınızda konfeti patlarken, yayımlanan mini oyunda opera sanatçısı olan karakterlerin seslerini kontrol edebiliyorsunuz.

İyisiyle kötüsüyle geçirdiğimiz 2021 yılı da artık sona eriyor. 31 Aralık Cuma günü tüm dünya, yeni yıl 2022’yi karşılamak için çeşitli etkinliklere katılacak, arkadaşlarıyla ve ailesiyle bir araya gelecek ya da yılbaşını sıradan bir gün gibi geçirecek, keyfe kalmış. Yeni yıla girmeye hazırlanırken sokaklar, evler ve her türlü toplanma yeri yılbaşı süsleriyle süslenirken, dijital süslemeler de devam ediyor.

Her özel etkinlik için Doodle ya da arama sonuçları sayfasında özel animasyonlar oluşturan Google da yeni yıl kutlamalarına katılan bir isim oldu. Google, neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı anahtar kelimelerin arama sonuçlarında yeni yıla özel animasyon oynatmaya başladı.

Google, yeni yıl için konfeti patlatıyor:

Google’da ‘yeni yıl’, ‘yılbaşı’, ‘yılbaşı gecesi,’ ‘new year’s day’ ve yılbaşıyla ilgili çeşitli dillerde benzer anahtar kelimeleri arattığınızda, aram sonuçları sayfasının en tepesinden konfeti parçacıkları inmeye başlıyor. Bunun yanı sıra sağ kısımda yer alan kutucuktaki konfeti simgesine tıkladığınızda da oldukça komik bir sesle birlikte konfetiyi patlatabiliyorsunuz.

Animasyonları kendiniz denemek için buraya tıklamanız yeterli.

Bir sürpriz daha var:

Bunun yanı sıra Google, geçtiğimiz günlerde Blob Opera isimli ufak bir oyununu da yayınladı. Makine öğreniminden faydalanan bu oyunda dört farklı tonda ses çıkaran operacı karakterlerimizi tıklayıp sürükleyerek yüksek ya da alçak, tiz ya da kalın ses çıkarmalarını sağlıyoruz. Oyunun oynanışını da yukarıdaki videodan izleyebilir, oyunu kendiniz oynamak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.