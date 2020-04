ABD’li teknoloji devi Google, Xiaomi’nin yaptığı açıklamaya göre ürün ambalajlarına yeni bir zorunluluk getiriyor. Buna göre Google, üreticilerin ambalajlarda 'Google uygulamaları desteğini' belirtmesini zorunlu kılacak.

Geçtiğimiz hafta Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Mi 10 ve Mi 10 Pro’yu tanıttı. Mi 10 amiral gemisi serisi, dünya genelinde satılan çoğu Android akıllı telefon gibi Google uygulamalarıyla birlikte geldi fakat bu durum genellikle değişmemesine rağmen Xiaomi, Mi 10 serisi telefonlarının kutusuna telefonun Google uygulamaları barındırdığı yazısına yer verdi.

Xiaomi’nin kutuda böyle bir yazıya yer vermesi, birçok kişi tarafından Google uygulamalarını kullanamayan Huawei’ye bir gönderme olarak algılandı ancak bu konuda açıklama yapan Xiaomi, aslında durumun böyle olmadığını söyleyerek Google hakkında ilginç bir bilgiyi paylaştı.

Google, uygulama desteğinin belirtilmesini zorunlu kılacak:

Xiaomi, yaptığı açıklamada Google’ın, Google uygulamalarıyla gelen bütün telefonların üreticilerinden bu yazıya yer vermelerini zorunlu kıldığını söyledi. Xiaomi tarafından Weibo üzerinden yapılan açıklamada Google’ın hazırladığı yeni anlaşmaya dair de bilgiler paylaşıldı. Xiaomi’nin açıklaması şu şekilde oldu:

“Xiaomi cep telefonu yurt dışı pazarının ambalajının en son versiyonu hakkında bir tartışma olduğunu gördük. Yanlış anlaşılmayı önlemek için açıklama aşağıdaki şekildedir:

Bu versiyon, Android telefonda görüntülenen ‘Powered by Android’ ve bilgisayarda görüntülenen ‘Intel Inside’ gibi iş birliği anlaşmasında ortakların tanıtım gereksinimlerini yansıtmaktadır. Xiaomi ve ortakları arasındaki sözleşmenin önceki sürümünün süresi dolduğundan Xiaomi, iş birliği anlaşmasının yeni versiyonunun sözleşmeli üreticilerinin ilk üyesi hâline geldi ve aynı zamanda yürürlüğe girdikten sonra yeni ürünler tanıtan ilk üretici oldu. Küresel cep telefonu üreticilerinin daha zengin bir ekosistem oluşturmak için tüm ortaklarla sorunsuz bir şekilde iş birliği yapmasını umuyoruz.”

Xiaomi’nin açıklamasından da anlaşılabileceği üzere Google, bundan sonra yaptığı sözleşmelerde yeni bir zorunluluk sunacak. Bu zorunluluğa göre artık cihazlarında Google uygulamalarını bulunduran üreticiler, cihazların ambalajında Xiaomi’de olduğu gibi “with easy access to the Google apps you use most (En çok kullandığınız Google uygulamalarına kolay erişim ile)” ibaresine yer verecek.