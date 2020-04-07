Riot Games'in gerçekleştirdiği yeni üst düzey atamalar açıklandı. Yapılan açıklamalarda, bir süredir şirket bünyesinde çalışan iki Türk'ün, artık daha üst pozisyonlarda çalışacağı belirtildi.

Ülkemizdeki oyunseverler, Riot Games ile fazlasıyla içli dışlılar. Çünkü Riot Games, dünyanın en popüler oyunlarından bir tanesi olan League of Legends'ın geliştiricisi. Hal böyle olunca da ülkemizdeki oyunseverler, Riot Games'le ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Şimdiyse şirket, üst düzey yönetici atamaları ile gündeme geldi.

Riot Games cephesinde yaşanan üst düzey atamaların Türk oyun severler için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bir süredir Riot Games bünyesine çalışmalarını sürdüren iki Türk isim, şirket için çok önemli pozisyonlara atandı. Yapılan atamalar, Türklerin Riot Games üzerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayabilir.

Onur Tamer, uzunca bir süredir Riot Games'in METAI, yani Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Hindistan Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Ancak Tamer artık ABD'de, Riot Games'in genel merkezinde çalışmalarını yürütecek ve "Riot Games Küresel Yayıncılık Operasyon Direktörü" olarak çalışmalarını sürdürecek. Tamer yeni görevine, nisan ayı sonunda başlayacak.

Riot Games için önemli isimlerden bir tanesi de Hasan Çolakoğlu. Çolakoğlu, uzunca bir süre Riot Games'in Türkiye Ülke Müdürü unvanıyla çalıştıktan sonra Riot Games'in genel merkezine transfer olmuştu. Şimdiyse ABD'deki görevinde terfi alan Çolakoğlu, artık "Riot Games Avrupa ve Gelişmekte olan Pazarlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı" olarak hizmet vermeye devam edecek.

Riot Games cephesinde yaşanan diğer bir önemli gelişme ise doğrudan ülkemizle ilgili. Öyle ki şirket, Türkiye'yi eskiden Orta Doğu bölgesine dahil ediyordu. Ancak yeniden yapılanma sürecine giren Riot Games, Türkiye'yi artık Avrupa bölgesi içerisine dahil etti. Böylelikle Riot Games'in Türkiye'ye vereceği hizmetler, artık Orta Doğu değil Avrupa kapsamında olacak.