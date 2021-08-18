Google, yıllardır üzerinde çalıştığı işletim sistemi Fuchsia OS'u bazı Google Nest Hub cihazlarına göndermeye başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şirket, birinci nesil tüm Nest Hub cihazlarının bu işletim sistemini kullanmaya başlayacağını duyurdu.

ABD merkezli teknoloji devi Google, uzunca bir süredir Fuchsia OS isimli yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç ay önce bu işletim sistemini ilk kez bir cihaz üzerinde kullanmaya başlayan şirket şimdi, yeni işletim sistemiyle ilgili sessiz sedasız bir adım attı. Fuchsia OS, Nest Hub cihazlarının birinci nesillerinin bazıları için dağıtmaya başladı.

Google'ın Fuchsia OS'u dağıtmaya başlaması, sürecin bir testten ibaret olduğunu düşündürdü. Ancak Google tarafından yapılan açıklamalarda, bu durumun bir test amaçlı olmadığı ifade edildi. Üstelik piyasadaki tüm birinci nesil Google Nest Hub ürünleri, Fuchsia OS güncellemesini alacaklar. Google bu sayede, üzerinde çalıştığı işletim sistemini çok sayıda kullanıcının beğenisine sunmuş olacak.

Kullanıcılar, işletim sisteminin değiştiğini fark etmiyor

Fuchsia OS, Android'den farklı olarak Linux tabanını kullanmıyor. Şirket bunun yerine, Zircon isimli bir mikro çekirdek tercih etmiş durumda. Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar ve görüntü aktarım cihazları gibi pek çok kategoride hizmet verebilecek şekilde dizayn edilen işletim sisteminin, Android ekosisteminin yerini alacağına inanılıyor. İşte bu işletim sistemi şimdi, birinci nesil Google Nest Hub cihazlarında yaygınlaşıyor. Üstelik bir Nest Hub kullanıcısı, işletim sisteminin değiştiğinden haberdar bile olmuyor. Bu da Google'ın, Fuchsia OS için özenle çalıştığının bir göstergesi.

Google'ın Nest Hub ürünleri için aldığı karar, mobil ürün dünyası için çok büyük bir yeniliğin kapılarını aralayacak. Zira şirket, Huawei'nin HarmonyOS'ta yapmaya çalıştığı gibi çok geniş kapsamlı bir ekosistem planlıyor. Bu işletim sisteminin bazı ürünlere dağıtılmaya başlamış olması ise Fuchsia OS'un önümüzdeki dönemlerde daha da yaygınlaşacağı anlamına geliyor. Kim bilir, belki de birkaç yıl içerisinde Android işletim sistemi değil, Fuchsia OS işletim sistemiyle çalışan akıllı telefonlarla tanışma imkanı yakalarız...