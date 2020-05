Popüler Serinin Oyunu Goosebumps: Dead of Night Duyuruldu

Dünyaca ünlü Goosebumps çocuk korku serisinin yeni oyunu Goosebumps: Dead of Night; PS4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch için duyuruldu. Oyunun çıkış tarihi için yaz ayları işaret edildi.

Robert Lawrance Stine tarafından yazılan Goosebumps (Ürperti Dizisi), günümüzün popüler çocuk korku romanları arasında yer almakta ancak çocuklara hitap eden bu dizi, yakında yalnızca bir roman olmaktan çıkacak. Kitap serisinin yayıncısı olan Scholastic Publishing, bu seriyi bir oyun hâline getirmek için anlaşma yaptı.

Scholastic Publishing ve Sony Pictures, geliştirici stüdyo Cosmic Forces ile Goosebumps’ı bir oyun hâline getirmek üzere uzun zaman önce anlaştı. Anlaşma sonucunda geliştirileceğine karar verilen Goosebumps: Dead of Night, bugün resmen bir fragmanla duyuruldu.

Goosebumps: Dead of Night nasıl bir oyun olacak?

Goosebumps: Dead of Night, birinci şahıs görüş açısıyla oynayacağımız bir hayatta kalma / korku oyunu olacak. Oyun, roman serisindeki Slappy the Dummy isimli kötü karaktere yer verecek. Bununla birlikte oyun içerisinde birçok korkunç karakter sizi korkutmak için fırsat arayacak.

Oyunun geliştiricisi Cosmic Forces, Goosebumps: Dead of Night’ı yine kendi geliştirdikleri mobil VR oyunu Goosebumps: Night of Scares’in yeniden tasarlanmış hâli olduğunu söyledi. Buna göre oyun, Night of Scares’in daha gelişmiş grafikli ve daha fazla karakterli hâli olacak. Bununla birlikte yapay zekâ da iyileştirilmiş olacak.

Robert Lawrance Stine’ın sevilen roman serisinin yeni oyunu Goosebumps: Dead of Night, bu yaz aylarında PlayStation 4, Xbox One, PC ve Nintendo Switch platformlarında oyuncularla buluşacak. Oyunun kesin olarak hangi günde çıkacağıysa şu an için bilinmiyor.

Goosebumps: Dead of Night fragmanı: