PlayStation 5'in Özel Etkinlik Tarihi Duyuruldu

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, önümüzdeki hafta içerisinde PlayStation 5'e özel bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. 'Future of Gaming' adı verilen bu etkinlikte PlayStation 5 oyunlarına ilk defa derinlemesine göz atma fırsatı yakalayacağız.

Oyun dünyası, büyük bir heyecanla teknoloji devi Sony’nin yeni nesil PlayStation’ını tanıtacağı günü bekliyor. Oyun tutkunlarının bu meraklı bekleyişine rağmen Japon firma Sony ise bir süredir sessizliğini koruyor ve PlayStation 5 hakkında adeta ser verip sır vermiyordu. Durum böyle olunca PlayStation 5’e dair ancak sektöre yakın olduğu bilinen kaynaklardan gelen iddiaları sizlere aktarıyorduk.

Son haberler, Sony’nin 3 Haziran’da bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinliğin çoğunlukla oyunlara odaklanacağını söylüyordu. Onlarca söylenti ve iddianın ardından Sony, nihayet bugün bombayı patlattı ve 4 Haziran’da PlayStation 5 oyunlarına göz atacağımız bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Bu etkinlikte yeni nesil PlayStation’ın tüm ayrıntılarıyla gösterilmesi beklenmiyor.

Sony, 4 Haziran’da PlayStation 5’e özel ‘Future of Gaming’ etkinliği düzenleyecek:

4 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00’da başlaması planlanan etkinliğin 1 saati geçeceği ve nispeten uzun süreceği belirtildi. Bu etkinlikte en büyük rakibi Microsoft'a da göz dağı vermesi muhtemel olan Japon firma, merakla beklenen bu gecede muhtemelen yeni nesil oyunların gösterimini yaparak değişen oyun dünyasının ilk temellerini atacak.

PlayStation 5 hakkında neler biliyoruz?

Sony’nin yeni nesil oyun konsolunun bazı özellikleri geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Açıklanan bilgilere göre geriye dönük oyunları destekleyeceği bilinen PlayStation 5, AMD Zen mimarisi üzerine kurulu 8 çekirdekli işlemcisi ve 16 GB GDDR6 bellekleriyle donanım kısmında da büyük bir performans artışı sunacak.

İşlemci ve belleklerin yanı sıra GPU’dan da bahsedecek olursak, yeni nesil oyun konsolunun GPU kısmında RDNA 2 mimarisi üzerine kurulu 36 CU 2,23 GHz’lik bir grafik birimi kullanması bekleniyor. Bu GPU’yla AAA oyunları 4K’da çalıştırabileceği söylenen PlayStation 5, aynı zamanda HDD devrini kapatarak 825 GB’lık bir SSD desteğini de oyunculara sunacak.

Sony’nin önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte tam olarak hangi ürünlere veya hizmetlere yer vereceğini henüz bilemiyoruz. Bu sorunun cevabını öğrenmek içinse en azından önümüzdeki perşembe gününe kadar beklememiz gerekiyor. Bu etkinlikte yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takipte kalın.