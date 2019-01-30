Aksiyon kamerası üreticisi GoPro, kullanıcılara artık sınırsız video depolama sunuyor.

Aksiyon kamerası denince akla ilk gelen marka olan GoPro, sektördeki üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Videoların bulut ortamına aktarılması için kullanıcılarından 4,99 dolar talep eden GoPro, Çarşamba günü yaptığı açıklama ile video sınırını kaldırdığını açıkladı. GoPro Plus servisi üyesi kullanıcılar artık çektikleri videoları "tam kalitede" ve sınırsız bir şekilde bulut ortamında barındırabilecekler.

Öncesinde GoPro Plus kullanıcıları fotoğraflarını sınırsız bir şekilde bulut ortamında depolayabilirken, videoları toplamda 35 saat (~250 GB) sınırıyla ve düşük bitrate değerine sahip olacak şekilde dönüştürülmüş hâlde bulut servisinde depolayabiliyorlardı. Şirketin CEO'su Nick Woodman; yaptığı açıklamada, sınırsız depolamadaki "sınırsız" kelimesinin gerçekten sınırsız anlamına geldiğini belirtirken hiçbir kandırmacanın olmadığını söyledi.

Yeni uygulama sadece en güncel GoPro olan Hero 7 için değil, daha eski GoPro'lar için de geçerli. Çarşamba günü bulut servisi hakkında gerçekleştirilen açıklamada Woodman “GoPro fotoğraflarınız ve videolarınız, hiçbir şekilde dönüştürme olmadan, orijinal bit hızında Plus bulut hesabınıza gidecek" ifadelerinde de bulundu.