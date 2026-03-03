Telefon ekranlarının 2 metreden betona düşmeye dayanıklı olmasını sağlayacak Gorilla Glass Ceramic 3 tanıtıldı

Corning, MWC 2026’da yeni nesil ekran koruma teknolojisi Gorilla Glass Ceramic 3’ü duyurdu. Şirketin verilerine göre yeni cam, 2 metreden betona düşmeye ve 1 metreden asfalt benzeri yüzeylere 20 kez tekrarlı darbeye dayanabiliyor. İlk olarak Motorola Razr Fold modelinde kullanılacak.

Telefonu elinizden kaydırdığınız o an var ya… Hani yere düşene kadar geçen o birkaç saniye? İşte Corning, tam olarak o kalp atışını hızlandıran anı ortadan kaldırmak istiyor. Şirket, MWC 2026 kapsamında yeni ekran camını duyurdu ve iddialar oldukça büyük.

Gorilla Glass Ceramic 3, adından da anlaşılacağı üzere cam ve seramik teknolojisinin birleşiminden oluşuyor. Corning, bu yeni nesil korumanın sadece ilk düşüşte değil, uzun vadede de dayanıklılığını koruyacak şekilde tasarlandığını söylüyor.

Test İçin 20 Kez Üst Üste Düşürmüşler (Hem de Asfalta)

Corning’in paylaştığı test sonuçlarına göre Ceramic 3, betonu taklit eden yüzeylere 2 metreden daha yüksekten bırakıldığında kırılmadan dayanabiliyor. Bu da telefonun kulak hizasından düşmesi gibi oldukça gerçekçi bir senaryoya karşılık geliyor.

Daha da ilginci şu: Yeni cam, asfalt benzeri pürüzlü yüzeylere 1 metre yükseklikten en az 20 kez arka arkaya düşürülmüş ve testleri geçmiş. Beton ve asfaltın telefon ekranları için en “acımasız” zeminler olduğunu düşünürsek, bu sonuçlar gerçekten dikkat çekici.

Katlanabilir Telefonlarda Yeni Dönem Başlayabilir

Yeni nesil Gorilla Glass Ceramic 3, şimdiden bir telefonda yerini almış durumda. MWC 2026’da tanıtılan Motorola Razr Fold modelinin ön ekranı bu camla korunuyor. Katlanabilir telefonların hassas yapısı düşünüldüğünde, Corning’in bu modeli tercih etmesi önemli bir mesaj veriyor.

Şirket, 2026 boyunca çıkacak birçok amiral gemisi telefonda Ceramic 3’ü görebileceğimizi söylüyor. Tabii laboratuvar testleri her zaman gerçek hayatla birebir örtüşmeyebiliyor. Bu yüzden asıl merak edilen, yeni camın günlük kullanımda nasıl bir performans göstereceği.