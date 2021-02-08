Bilecik'te Yaşayan Görme Engelli Gençten Teknoloji Şirketler

Bilecik'te yaşayan görme engelli Yakup Gençtürk, teknoloji firmalarına "her şeyi daha erişilebilir kılmaları için" önemli bir çağrıda bulundu.

21 yaşında görme yetisini kaybeden ve şu an 29 yaşındaki Yakup Gençtürk, bir süredir Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Bu nedenle İzmir'deki ailesinden ayrı ve Bilecik'te yalnız yaşıyor. Tıpkı her engelli vatandaş gibi Gençtürk de gündelik hayatta önemli sorunlar yaşıyor.

Engellilerin karşılaştıkları sorunların çözümüne ilişkin teknoloji şirketlerine bir çağrıda bulunan Yakup Gençtürk, erişilebilirlik konusunda daha fazla AR-GE çalışması yapılması gerektiğini savunuyor.

Teknoloji şirketlerine "sesli yanıt" çağrısı:

Görme engellilerin tek başlarına yaşayabildiklerini ama insanların bu durumu anlamakta zorlandıklarını dile getiren Gençtürk, "Akıllı telefonlara ve bilgisayarlara yüklenen sesli uygulamalar; akıllı televizyonlara ve beyaz eşyalara yüklenmediği için bunları kullanamıyoruz." diyor.

Engellilerin daha kolay yaşamaları için Google Asistan veya Siri gibi mobil sesli asistanların, ev ekosisteminde daha fazla cihazı desteklemesi gerekiyor. Gençtürk "Klima kumandası, kombi, termostatlarda erişilebilirlik özelliği bulunmuyor. Çamaşır makinesi, buzdolabı gibi ürünler de aynı şekilde, onların en yeni ürünleri de genellikle dokunmatik yapılıyor." şeklinde bu ekosistem sorununa vurgu yapıyor.

Piyasada akıllı çözümler sunan ev aletleri olsa da tüm ekosistemi engelli bir bireyin yaşamına göre düzenlemenin maliyeti son derece yüksek bütçeler gerektiriyor. Bunun için tuşlu olan cihazları daha rahat kullanabildiklerini ifade eden Gençtürk, özellikle dokunmatik kontrollü yeni nesil ev aletlerinde ya da beyaz eşyalarda sorun yaşadıklarından söz ediyor, "Çamaşır makinesi kullanamıyoruz. Televizyonlarda kanal ayarı yapamıyoruz, hangi kanalda olduğumuzu bilmiyoruz." diyor.

Yakup Gençtürk'ün ifade ettikleri, engelli olmayan vatandaşların gündeminde olmayabilir. Ancak başta yerli teknoloji şirketleri olmak üzere pek çok şirketin üstlenmesi gereken önemli konulara dikkat çektiği kesin. Hatta Gençtürk, yetkililerin kendilerine fırsat sağlaması halinde, bu sorunları engelli vatandaşların da çözebileceğini söylüyor.