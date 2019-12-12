Çinli teknoloji devi Huawei’nin Türkiye’deki Ar-Ge merkezinde çalışan Türk mühendislerin geliştirdiği Test Otomasyon Platformu (TAP), TÜBİTAK tarafından onaylandı. TAP, kullanıcılara uçtan uca fonksiyon ve iş yükü testi imkanı sağlıyor.

Dünyanın en büyük akıllı telefon ve telekomünikasyon ürünleri üreticilerinden biri olan Huawei, Ar-Ge faaliyetlerine de çok büyük bir önem veriyor. Son dönemde ABD hükümeti ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Çinli şirket, Türkiye'nin en önemli teknoloji ortaklarından bir tanesi.

Huawei’nin 2009 yılında 120 milyon dolardan fazla yatırım yaparak kurduğu İstanbul’daki Ar-Ge merkezi, tam 500 Türk mühendise ev sahipliği yapıyor. Çinli şirket tarafından yapılan açıklamada, büyük ölçekli yazılım protokollerini destekleyen ve iş yükü testi imkanı sağlayan Test Otomasyon Platformu’nun (TAP) hayata geçirildiği ifade edildi.

1501 Destek Programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından onaylanan TAP, sürükle ve bırak test senaryoları, test adımları için komut dosyası desteği, test durumunun takip ve çizelgelenmesi ve toplu test yürütme gibi pek çok avantaj sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Direktörü Hüseyin Hai, yazılımını verimli bir şekilde test etmesi gereken geliştirici şirketlerin, TAP platformundan yararlanabileceklerini belirtti.

Huawei'nin Türkiye'deki Ar-Ge merkezi, şirketin Çin dışındaki en büyük ikinci Ar-Ge merkezi

TAP’ın yalnızca işletme maliyetlerini düşürmekle kalmadığını, aynı zamanda en son test ve doğrulama teknolojilerine ulaşılmasını sağladığını ifade eden Hai, “Test Otomasyon Platformu, kullanıcıların birden fazla uygulamaya ayrı ayrı erişmelerini ve yatırım yapmalarını, katma değerli olmayan adımların ise devreden çıkarılmasını sağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Huawei’nin Çin’in dışındaki en büyük ikinci araştırma ve geliştirme merkezi olan Türkiye Ar-Ge Merkezi, TÜBİTAK 1501 Destek Programı kapsamında TAP’a makine öğrenimi başka olmak üzere pek çok yeni teknoloji entegre etmeyi planlıyor.