Görme Engellilere Görme Yetisi Kazandıran Bir İmplant Geliştirdi (İlk Hastalar Yazıları Okuyabilmeye Başladı)

Yeni bir göz implantı ve yapay zekânın yardımıyla görme engelli kişilere harf ve sayıları okutulabildi. İşte araştırmaya dair detaylar!

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Avrupa’da yürütülen çığır açıcı bir klinik araştırma, yıllardır görme yetisini kaybetmiş kişilerin yeniden okuyabilmesini sağladı. UCL ve Moorfields Göz Hastanesi’nin de yer aldığı çalışmada, yapay zekâ destekli PRIMA adlı elektronik göz implantı sayesinde katılımcıların %84’ü harf, sayı ve kelimeleri tanıyabildi. Daha önce görme testlerinde hiçbir satırı seçemeyen hastalar, ameliyat sonrası ortalama beş satır okuyabildi.

Kuru tip yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) nedeniyle görme kaybı yaşayan 38 hastayla yapılan çalışmada, cihazın özellikle “geografik atrofi” adı verilen tedavisiz körlük vakalarında umut ışığı olduğu görüldü. Araştırmacılara göre bu gelişme, yapay görme tarihinde yeni bir dönemi başlatabilir.

İmplant yalnızca 2 milimetre boyutunda

PRIMA implantı, gözün merkezine yerleştirilen 2 milimetrelik bir mikroçip sayesinde çalışıyor. Bu çip, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle bağlantılı bir bilgisayardan gelen verileri yapay zekâ aracılığıyla beyne iletiyor. Beyin bu sinyalleri görsel algıya dönüştürerek kişiye yeni bir “görme biçimi” kazandırıyor. Üstelik hiçbir hastada kalan çevresel görme alanında kayıp yaşanmadı.

İmplantı deneyen Sheila Irvine, “Yeniden harfleri görmek inanılmazdı. Okumayı tekrar öğrenmek zor ama her geçen gün daha iyi oluyorum.” dedi. Araştırmacılar, bu teknolojinin ileride milyonlarca görme engelli insan için umut olabileceğini söylüyor.

