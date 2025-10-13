Yapay Zekâyı Sorgulamanıza Neden Olacak 8 Film

Yapay zekâ hayatımızı çok kolay hâle getirse de bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Biz de yapay zekâyı sorgulatan, izlediğinizde bakış açınızı değiştirecek filmleri sizler için derledik.

Herkesin kabul edeceği gibi yapay zekâ, şu anda günümüzün en büyük teknolojisi konumunda. Her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Bu konuda birçok farklı film de tarih boyunca çekilmişti. Peki yapay zekâ teknolojisini bize sorgulatan en iyi filmler hangileri?

Bu film listemizde yapay zekânın ortaya çıkarabileceği olumsuz etkileri, potansiyel riskleri, kimsenin üzerine pek konuşmadığı konuları ele alan filmlere bakacağız. Aşağıdaki filmleri izledikten sonra yapay zekâya karşı bakış açınız değişecek ve onu daha fazla sorgulamaya başlayacaksınız.

Yapay zekâyı sorgulatacak filmler

Ex Machina (2014)

Her (2013)

Artificial Intelligence (2001)

Blade Runner (1982)

2001 A Space Odyssey (1968)

After Yang (2021)

Minority Report (2002)

Upgraed (2018)

Ex Machina

Yıl : 2014

: 2014 Yönetmen : Alex Garland

: Alex Garland IMDb puanı: 7.7

Alex Garland imzası taşıyan filmde, genç bir programcının dünyanın en büyük teknoloji CEO'larından birinin yanına özel bir deney için gitmesini izliyoruz. Bu CEO, duyarlı bir yapay zekâ geliştirmeyi başarmış. Eğer "Böyle bir şey günümüzde olsaydı ne olurdu? sorusunu güzel bir şekilde irdeleyen bir yapım.

Her

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Spike Jonze

: Spike Jonze IMDb puanı: 8.0 Yakın bir gelecekte yalnız bir adamın insanların ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan ses tabanlı bir yapay zekâyla beklenmedik bir ilişki geliştirmesi konu ediniliyor. Şu anda sesli yapay zekâ araçlarının çok geliştiğini biliyoruz. Bu araçlarla insanların kuracağı ilişkileri konu edinmesiyle gerçekten izlemeniz gereken bir film. Günümüzü çok andırdığını da söyleyebiliriz.

Artificial Intelligence

Yıl : 2001

: 2001 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg IMDb puanı: 2001

Steven Spielberg'ün yönettiği bu filmde, çocuk görünümlü bir yapay zekâ robotunun hikâyesi anlatılıyor. Bu robotun gerçek bir çocuk olma arayışı, yapay zekâ ile kuracağımız ilişkiler, duygusallığın etik boyutu gibi konuları incelemesiyle yapay zekâya çok farklı yerden bakmanızı sağlayacak.

Blade Runner

Yıl : 1982

: 1982 Yönetmen : Ridley Scott

: Ridley Scott IMDb puanı: 8.1

Tarihin en iyi bilim kurgu filmlerinden biri olarak nitelendirebileceğimiz Blade Runner'da, insanların ve replicant olarak adlandırılan sentetik robotların olduğu bir dünyaya gidiyoruz. İnsanlık ve robotlar arasındaki sınırı bulanıklaştıran, "Gerçek insanlık nedir? Hatıralar kimindir?" sorularını size sordurtarak düşüncelere iten bu yapıma kesinlikle izlemediyseniz göz atın.

2001: A Space Odyssey

Yıl : 1968

: 1968 Yönetmen : Stanley Kubrick

: Stanley Kubrick IMDb puanı: 8.3

2001: A Space Odyssey, 1968 yılında çıkış yapmasına rağmen yapay zekâyı şu anda bile sorgulamanıza neden olacak bir film. Stanley Kubrick imzalı yapım, size yapay zekânın görevine tam bağlı olmak için insan ahlakı dışına çıkıp çıkmayacağını sorgulatıyor.

After Yang

Yıl : 2021

: 2021 Yönetmen : Kogonada

: Kogonada IMDb puanı: 6.6

2021'de vizyona giren ancak çok popüler olmayan After Yang, yapay zekâyla kurabileceğiniz duygusal bağı, bir yapay zekânın yaşamının ne anlama geldiğini, onun anılarının, deneyimlerinin bizimkiler kadar değerli olup olmayacağını sorgulamanızı sağlıyor.

Minority Report

Yıl : 2002

: 2002 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg IMDb puanı: 7.6

Bu filmde kolluk kuvvetlerinin gelecekteki suçları tahmin eden sistemleri kullanmasını ve John Anderton isimli karakterin yaşadıklarını izliyoruz. "Eğer gerçekten geleceği tahmin eden bir yapay zekâ olsaydı özgür irademiz olmaz mıydı? sorusunu izleyenlere sorgulatmasıyla farklı bir bakış açısını bizlere sunuyor.

Upgrade

Yıl : 2018

: 2018 Yönetmen : Leigh Whannell

: Leigh Whannell IMDb puanı: 7.5

Geçirdiği kazadan sonra vücuduna yapay zekâ destekli bir implant takılan bir karakteri konu edinen Upgrade, beyin implantlarının ve yapay zekâ sistemlerinin yükseldiği şu dönemde bedenimizi bir yapay zekâya emanet etmenin nasıl sonuçlar doğurabileceğini bizlere sorgulatıyor. Orijinal konusu, aksiyon dolu sahneleriyle sıkılmadan izleyebileceğiniz, izlerken düşüncelere dalacağınız bir yapım diyebiliriz.

Yapay zekâ teknolojilerini sorgulamanızı sağlayacak filmlerden bazılarına birlikte göz attık. Bu filmler sayesinde geleceğimize şekil verecek bu teknolojiyi farklı bir bakış açısıyla ele alabileceksiniz.