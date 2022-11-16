Görsellerde Gizlenen Hayvanları 5 Saniyede Bulabilir misin?

Birazdan bulmaya çalışacağınız görsellerde kedi, kar leoparı, ayı, kertenkele gibi birbirinden farklı hayvanlar bulunuyor. Bakalım bunları kaç saniyede bulabileceksiniz?

Testimiz kimi zaman sinir bozucu olabilir, göz yorabilir ancak bitirdiğinizde keyif almanız garanti.

5 saniye içerisinde çözemeyenlerin ortalama altı zekâya sahip oldukları işin esprisi tabii ki. Ama yine de çözemeyince kendinizi öyleymş gibi hissedebilirsiniz. Haydi, hazırsanız hemen başlayalım:

1. Pürdikkat size bakıyor!

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2. Yaprakların arasında minik bir yaban kedisi gizli.

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3. Tatlığından ısırmalık tek şey meyveler değil.

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4. Orada olmaması gereken bir hayvan.

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5. Aradan size bakan bir bebek...

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6. Gözü görünmese bulmak imkansız.

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7. Üstünde olduğu zeminle adeta bütünleşmiş.

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8. 5, 4, 3, 2, 1... Hâlâ mı bulamadık?

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9. En fazla 3 saniyede bulmak mümkün.

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10. Beton grisi rengiyle sakince orada, öylece bekliyor.

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