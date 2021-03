DC'nin Yeni Oyunu Gotham Knights Hakkında Tüm Bildiklerimiz

2021 yılının heyecanla beklenen DC oyunu Gotham Knights hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Batman evreninden onlarca karakterin yer alacağı Gotham Knights hakkında bir diğer merak edilen konu ise bu oyunun 2015’te çıkan Batman Arkham Knight’ın devamı olup olmayacağı. Bu içeriğimizde bu sorunun yanıtına ve Gotham Knights oyununun detaylarına yakından bakıyoruz.

2009 yılından 2015 yılına kadar devam eden Batman Arkham serisi, DC ve Batman hayranı olmasanız bile oynanış yönünden çok şey sunan oyunlara ev sahipliği yapmıştı. 2015’te çıkan son oyun Batman Arkham Knight’ın ardından seriden ve DC’den neredeyse 5 yıl boyunca yeni bir oyun hakkında açıklama gelmemişti.

Uzun süren sessizliğin ardından 2020 yılının sonlarına doğru DC, Batman evreninde geçecek yeni oyunlarını bizlerle paylaşmaya başladı. Farklı yapısı ve Batman evreninden barındırdığı oldukça çeşitli karakterleri ile olay olan Gotham Knights, 2022 yılı içerisinde çıkacak. Peki benzerliklere rağmen Gotham Knights, gerçekten Batman Arkham Knight’ın devam oyunu mu? Gotham Knights oyununun detayları ile birlikte bu sorunun cevabına yakından bakıyoruz.

Gotham Knights, Batman Arkham Knight’ın devam oyunu mu olacak?

Gotham Knights’ın, Batman Arkham serisinin devamı olabileceği konusu aslında çok da muhtemel olmayan bir konu değildi. Zira ilk Batman Arkham oyununun geliştirici stüdyosu olan WB Games Montreal ekibi, Gotham Knights’ı da geliştiren stüdyonun ta kendisi. Fakat ilk oyundan sonra Batman Arkham serisi Rocksteady Studios’un eline geçiş yapmıştı. Doğal olarak bu nedenle Gotham Knights, Arkham serisinin devam oyunu olarak duyurulmasa bile bazı benzerlikler bulunuyor.

Asıl kafa karışıklığı yaratan nokta ise Gotham Knights’ın tanıtım fragmanında Batcave’de gerçekleşen bir patlama sonucunda Batman’in ölümünün gösterilmesi olarak karşımıza çıkıyor. 2015’te çıkan Batman Arkham Knight oyunu da benzer bir sona sahipti. Bu nedenle her ne kadar Gotham Knights, son Batman oyununun bıraktığı yerden devam ediyor gibi görünse de WB Games tarafından bu bağlantı resmi olarak reddediliyor.

Gotham Knights, Batman Arkham Knight yerine Suicide Squad: Kill the Justice League ile bağlantılı olacak:

Olayları daha da karışık hâle getiren bir diğer bilgi ise Gotham Knights’ın; yeni Rocksteady Studios oyunu olacak olan Suicide Squad: Kill the Justice League oyunu ile bağlantılı olacağının söylenmesi. Ayrıca yeni Suicide Squad oyunu Arkham oyunlarına da pek benzemese de Arkham ile aynı evrende geçecek. Bu mantıkla baktığımızda Gotham Knights’ın da Arkham serisi ile bağlantılı olması gerekiyor.

Bu nedenle Gotham Knights, büyük ihtimalle Arkham serisi ile “resmi olmayan” bir bağlantıya sahip olacak gibi duruyor. Suicide Squad oyunu en erken 2022 yılında çıkacağı için henüz bu bağlantıların hangi yönde olacağı bilinmiyor. Bu konudaki kilit nokta olan Suicide Squad oyunu hakkında daha çok bilgi ortaya çıktığında, bu üç oyunun arasındaki bağlantı da gün yüzüne çıkacaktır. Bu bilgiler gün yüzüne çıkana kadar Gotham Knights hakkında ortaya çıkan yeni bilgilere yakından bakalım.

Gotham Knights nasıl bir oyun olacak?

Her ne kadar “yeni Batman oyunu” olarak bilinse de Gotham Knights aslında Batman’le pek alakası olmayan bir oyun. Batman’in “sözde” ölümünden sonra Gotham şehrindeki suçla savaşı, Batman’in zaman zaman yardımcılığını yapan “yan karakterler” verecek. Robin, Nightwing, Batgirl ve Red Hood olmak üzere dört adet oynanabilir karakter barındıran Gotham Knights, tek kişilik modunun yanı sıra iki kişi co-op olarak da oynanabilecek.

Gotham Knights ile ilgili bir diğer güzel detay ise oyunun açık dünya olacak olması. Açık dünya ile de belli başlı bazı rol yapma elementleri de oyunda yer alacak. Düşmanların ve oyuncuların seviyeleri olacak ve görevlere giderken açık dünyadaki yan görevlerde seviye atlayabileceğiz. Ayrıca açık dünyanın en büyük getirisi de loot yapma ve bulduğumuz parçalar sayesinde Batman teknolojilerini geliştirebilmemiz olacak.

Gotham Knights’ın hikâyesi çizgi romanlarla bağlantılı olmayacak:

Gotham Knights her ne kadar genel olarak DC Batman evreninde geçse de oyunun ana hikâyesi çizgi romanlar veya diğer çıkan Batman yapımları ile bağlantılı olmayacak. Bu nedenle Gotham Knights ile daha önce anlatılmamış yeni ve orijinal bir hikâyeye tanık olacağız. Tabii bu yeni hikâye tanınmış Gotham ve Batman karakterleri ile oluşturulacak.

Oyundaki ana kötü Court of Owls ismiyle bilinen bir suç örgütü olacak. Bu örgütü yeni çıkacak Robert Pattinson’lu The Batman filminde de göreceğiz gibi duruyor. Ayrıca Gotham Knights, Mr. Freeze ve League of Assassins gibi Batman evrenin tanınmış kötülerine de ev sahipliği yapacak.

Gotham Knights tekdüzelikten uzak bir oyun olacak:

Gotham Knights’da oynanabilir en az dört karakter bulunacağından bahsetmiştik. WB Games bununla yetinmeyip bir de bu karakterlerin her birine farklı ve eşsiz yetenek ağaçları verecek. Gotham Knights’ın yaratıcı yönetmeni Patrick Redding’in yaptığı açıklamalara göre oyunun başarısının sırrı her bir karakteri eşsiz hâle getirmekte yatıyor. Bu nedenle her karakter benzersiz yeteneklere sahip olacak ve co-op oyun modunda oyuncular bu farklı yetenekler ile birbirlerini tamamlayıp ortaya oldukça eğlenceli kombolar çıkarabilecek.

Ayrıca oyundaki oynanabilir karakterlerimiz bazı Batman teknolojilerini kullanabilecek. Bunun en bilinen örneği Robin’in Wayne şirketi uydularını kullanarak kısa mesafeli ışınlanmalar yapabilecek olması. Fakat bu teknolojiler de diğer Batman oyunlarından farklı olarak tamamen orijinal şekilde Gotham Knights oyununa entegre edilecek.

Her ne kadar Gotham Knights, Batman Arkham Knight’ın resmi olarak devam oyunu olmayacak olsa da Arkham serisinin ruhunu yaşatacak benzerlikler göreceğiz gibi duruyor. Suicide Squad oyununun detayları ortaya çıktıkça bu üç oyunun arasındaki bağlantıyı daha şeffaf bir şekilde görebileceğiz. Sizler de yeni çıkacak Gotham Knights hakkındaki görüşlerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.