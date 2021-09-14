Göz Bozukluğu Olanlarda 'Bunama' Riskinin Daha Yüksek

İngiltere'de yapılan bir bilimsel araştırma, göz bozukluğu olan insanların demansa yakalanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Özellikle diyabete bağlı göz bozuklukları, sarı nokta hastalığı ve katarakt, demans ihtimalini ciddi anlamda artırıyor.

İngiliz bilim insanları, 55 ila 73 yaş aralığında olan 12 bin 364 kişinin verilerini kullanarak geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırma kapsamında göz sağlığı ile demans arasında bir bağ olup olmadığını inceleyen bilim insanları, dikkat çekici sonuçlara ulaştılar. British Journal of Ophthalmology isimli dergide yayımlanan araştırma, gözü bozuk olan insanların demans riskinin daha yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

İngiltere'de yapılan araştırma kapsamında katılımcıların en az 2 bin 300'ünde, göz bozukluğu nedeniyle demans geliştiği saptandı. Bilim insanları; özellikle de sarı nokta hastalığına sahip olan insanların risk altında olduğunu açıkladılar. Çünkü bu hastalığa sahip olan insanların demans riski, diğer insanlardan yüzde 26 daha fazla. Bu oran, katarakt hastalığı olan insanlarda yüzde 11.

Diyabete bağlı göz rahatsızlıkları, demans riskini yüzde 61 artırıyor

Yapılan araştırmaya göre göz sağlığının bozulmasına yol açan durumlardan bir tanesi de diyabet. Uzmanlar, demans riskinin en yüksek olduğu grubun, diyabet nedeniyle bir ya da birden çok göz rahatsızlığına sahip olanlar olduğunu belirtiyorlar. İncelemelere göre diyabete bağlı göz sorunları yaşayanların demans ihtimali, diğer bireylerden yüzde 61 daha fazla.

British Journal of Ophthalmology'de yayımlanan makale, popüler göz sorunlarından bir tanesi olan göz tansiyonu için de dikkat çekici bir hususu ortaya koydu. Uzmanlara göre göz tansiyonu sorunu ile demans arasında hiçbir bağ tespit edilememiş durumda. Yani bu rahatsızlığa sahip olan insanlar, demansa yakalansalar bile bu durum, göz tansiyonu ile ilgili değil.