Koronavirüsten Ölenlerin Ne Kadar Çift Doz Aşılıydı?

İngiltere, 2 Ocak ila 2 Temmuz aralığındaki dönemde COVID-19'dan ölen insanların sayısını açıkladı. Açıklanan veriler, aşı karşıtlığının sonucunun ölüm olduğunu gözler önüne seriyor. Zira iki doz aşı vurulan insanlar, ülke genelindeki ölümlerin yalnızca yüzde 1,2'sini oluşturuyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, 2021 yılı COVID-19 kaynaklı ölüm sayılarını açıkladı. 2 Ocak ila 2 Temmuz aralığını kapsayan rakamlar, aşı karşıtlarının canını sıkacak türden. Zira 2021'de İngiltere'de COVID-19'dan hayatını kaybeden insanların yalnızca yüzde 1,2'si, iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış kişilerden oluşuyordu.

İngiltere'nin açıkladığı verilere göre 2 Ocak ila 2 Temmuz aralığında 51 bin 281 kişi, COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Bunların 38 bin 964'ü, koronavirüs aşısını bir doz bile yaptırmamış olan kişilerden oluşuyordu. 458 kişi ise ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdıktan en az 21 gün sonra hayatını kaybetmişti. İkinci dozu vurulduktan 14 gün sonra yapılan PCR testi pozitif çıkan 256 kişi de hayatını kaybedenler arasındaydı.

Koronavirüs aşılarının hastaneye başvuruyu engelleme oranı, yüzde 94

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamalarda, koronavirüs aşısının hastaneye başvuruyu ciddi anlamda engellediği görülebiliyor. Zira istatistiklere göre koronavirüs aşı sürecini tamamlamış İngilizlerin yüzde 94'ü, hastalığa yakalansalar bile hastaneye başvuracak duruma gelmiyorlar. Dünya genelinde yeni bir pik yaşanmasına yol açan delta varyantı da bu istatistiğin içerisinde yer alıyor.

Yaşanan onca olay ve delillere rağmen bazı insanlar, aşı karşıtlığı yapmaya devam ediyorlar. Hatta bazıları ise akılalmaz yöntemlere başvurabiliyorlar. Bu bağlamda sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bir vatandaşın sırf PCR testi zorunluluğundan kurtulmak için aşı vurdurduğunu, daha sonra da bu aşıyı sülükle emdirmeye çalıştığından bahsetmiştik. Bunun gibi düşünce yapıları, koronavirüsün bir salgın durumu olmaktan çıkmasını engellemeye devam edecek gibi görünüyor...