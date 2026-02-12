James Webb Teleskobu, Şimdiye Kadar Gözlemlenen En Eski Galaksiyi Keşfetti

James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar gözlemlenen en eski galaksiyi buldu. MoM-z14 isimli bu galaksi, Big Bang'e çok yakın bir tarihte oluştu.

2021 yılında uzaya fırlatılan ve 2022 yılı itibarıyla görüntülerini bizlerle paylaşmaya başlayan James Webb Uzay Teleskobu (JWST), evrenin derinliklerinden daha önce hiç ulaşamadığımız bilgilere ve görüntülere ulaşarak bilim dünyası için devrim niteliğinde veriler sunmayı başarıyordu.

Şimdi ise JWST, bir tarihe geçen başarıya daha imza attı. Teleskop, MoM-z14 ismi verilen parlak bir galaksinin keşfine imza attı. Bu galaksi, çok eski olması nedeniyle astronomi dünyasında tarihi bir buluş olarak kayıtlara geçti. Bulgular, Open Journal of Astrophysics üzerinden yayımlandı.

Gözlemlenen en eski galaksi

James Webb, bu araştırmasında Big Bang’in 280 milyon sonrasına bir bakış attı ve MoM-z14’ü keşfetti. Parlak galaksi, şimdiye kadar evrende gözlemlenen en eski galaksi olarak kayıtlara geçmeyi başardı. Webb'in Yakın Kızılötesi Spektrografı, MoM-z14’ün ne kadar eski bir geçmişe sahip olduğunu tam olarak doğrulayabildi.

Teleskop, galaksinin kozmolojik kırmızı kaymasının 14,44 olduğunu belirledi. Bu, galaksiden gelen ışığın uzayda yolculuk ettiği süre boyunca evrenin dalga boyunu 14,44 kat genişlettiği anlamına geliyor. MoM-z14'ün parlaklığı ve yüksek azot içeriği de dikkat çekti.

MoM-z14'ün parlaklığı, daha önce yapılan teorik çalışmaların tahmin ettiğinden 100 kat daha fazla. Yüksek azot içeriği nedeniyle gökbilimciler, bunun galaksideki süper kütleli yıldızlardan kaynaklandığını düşünüyor. Teoriye göre evrenin yoğun ortamı, yüksek miktarda azot üretebilen bu süper kütleli yıldızların oluşmasına neden oldu. Bir diğer ilginç şey ise MoM-z14'ün yeniden iyonlaşma belirtileri göstermesi. Yeniden iyonlaşma, nötr hidrojeni iyonlaştıran bir süreç. Bu nötr hidrojen, ışığın geçemediği kalın bir sis oluşturur. Ancak iyonlaştığında sis dağılır. Webb'in görevlerinden biri de bu dağılma döneminin zaman çizelgesini belirlemek.