Gözlük Kullananların COVID-19'a Yakalanma Olasılığı Daha Az

Hindistan'da gerçekleştirilen bir araştırmaya göre gözlük kullanan insanlar, gün içerisinde ellerini yüzlerine daha az götürdüğü gerekçesiyle koronavirüse yakalanma olasılıkları daha az oluyor.

Koronavirüs pandemisi tüm hayatımızı etkilemeye başladığından beri bilim insanları tüm odaklarını bu yöne kaydırmış durumda. Virüsü önlemek için aşı ve ilaç geliştirmeleri devam ederken, günlük hayatımızda bu virüsten korunmak için de temizlik, maske ve mesafenin önemi vurgulanıyor. Hindistan'da yapılan yeni bir araştırma ise gözlük takan kişilerin koronavirüse yakalanma olasılığını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre gözlük takan kişilerin COVID-19'a yakalanma olasılığı 3 kat daha az olabilir. Bunun sebebi ise gözlük takan kişilerin ellerini yüzlerine daha az götürmeleri olarak gösterilebilir. Gözlük takmayan bir insan, günlük hayatında sık sık elini yüzüne götürüp gözüne, burnuna veya ağzına dokunur. Gözlük takan kişiler ise normal olarak gözünü daha az ovuşturur. Bunun sonucunda ise koronavirüse yakalanma riskini de daha aza indirgemiş oluyor.

Araştırmaya göre koronavirüse yakalananların yüzde 81'i gözlük takmıyor

İnternet sitesi MedRxiv'de yayımlanan ve henüz hakem onayından geçmemiş makaleye göre araştırmacılar, 2020'nin yaz aylarında iki hafta boyunca bir hastanedeki 304 COVID-19 hastasını (223 erkek, 81 kadın) inceledi. 10 ila 80 yaş aralığında olan bu hastaların yüzde 19'unun gözlük taktığı ifade edilirken geriye kalan yüzde 81'lik kısım ise gözlük takmıyordu. Araştırmacılar, katılımcıların saatte ortalama 23 kez yüzlerine, 3 kez de gözlerine dokunduğunu tespit etti.

Bu araştırma sonucunda gözlük takan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin 2 ila 3 kat daha az olduğu tespit edildi. Yayımlanan makalede, "Kontamine ellerle gözlere dokunmak ve gözleri ovuşturmak önemli bir enfeksiyon yolu olabilir" şeklinde açıklama yer aldı.

Kontakt lens kullanan kişiler gözlüğe geçebilir

Araştırmacılar, daha önce yaptıkları açıklamada kontakt lens kullanan kişilerin COVID-19 virüsünün ellerinden gözlerine geçme olasılığını minimuma indirmek için gözlük takmalarını istemişti. Mantık çerçevesinde düşündüğümüzde de gözlük kullanmak, ellerle yüzün temasını bir miktar engellediği gerekçesiyle koronavirüse yakalanmayı önleyebilir.

Peki sizler bu araştırma hakkında ne düşünüyorsunuz? Gün içerisinde elinizi sık sık yüzünüze götürüyor musunuz? Yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.