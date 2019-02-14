GPS’e İhtiyaç Duymadan Yürüyen İlk Robot Üretildi (Videolu)

Çöl karıncalarından ilham alan tasarımcılar, etrafını keşfedip eve otomatik olarak dönebilen bir robot ürettiler.

Bilim insanlarının yaptığı pek çok çalışmanın temelinde, doğadaki olguların yansımaları var. Robotlar söz konusu olduğunda da tabiatın izlerini pek çok farklı yerde görmek mümkün.

AntBot da çöl karıncalarından ilham alınarak tasarlanmış olan bir robot. Doğadaki inanılmaz yön buluculardan olan bu karıncalardan yola çıkılarak tasarlanan robot, çevresini rastgele şekilde keşfettikten sonra otomatik olarak eve dönüyor. AntBot, bu işlemleri GPS’e ya da Mapping’e ihtiyaç duymadan yapan ilk robot olarak, otonom araçlar ve robotlarda navigasyon için yeni bir yol ortaya koyuyor.

İnsan gözü polarize ışıklara da mor ötesi ışınlara da pek tepki vermiyor. Karıncalar ise konumlarını bu ışıklara göre konumlandırıyorlar. Cataglyphis çöl karıncaları, çölde yüzlerce metre yürüyerek yiyecek arıyor ve sonra da kaybolmadan yuvalarına geri dönebiliyorlar.

Normalde karıncalar feromon salgısı bırakarak yollarını takip ederler. Gazlı kalemle çizilen yuvarlaklardan çıkamamalarının sebeplerinden birisi de feromon kokusunun kesilmesidir. Bu karıncaların ise böyle bir şansı yok çünkü çölde feromon sıvıları hemen buharlaşıyor. Bu nedenle de bu canlılar gökyüzünden gelen polarize ışığa, güneşin konumuna ve attıkları adım sayısına göre yönlerini buluyorlar.

CNRS ve Aix-Marseille Üniversitesi (AMU) tarafından geliştirilen robot da bu özelliği kopyalayarak yönünü buluyor. Optik pusulaya sahip olan robot, ayrıca optik hareket sensörüne de sahip. Pusula polarize ışığı, optik hareket sensörü ise güneşin konumunu takip ediyor. AntBot, 14 metre mesafe kat ettikten sonra başlangıç noktasına 1 santimetrenin altında bir sapmayla geri döndü. Sadece 2.3 kilogramlık altı bacaklı bu robot, zorlu arazilerde de rahatlıkla hareket edebiliyor.

Araştırmacıların geliştirdiği optik pusula, gökyüzündeki polarize mor ötesi radyasyona karşı hassas. AntBot bu sayede konumunu çok küçük bir sapmayla bulabiliyor.

Yapılan çalışma, biyolojik organizmaların incelenmesinin robotik bilimi için ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Yeni robot hem yön bulma konusunda robotlara yeni bir anlayış sundu, hem yeni bir optik sensör geliştirilmesini sağladı hem de çöl karıncalarının hareketlerini açıklamaya yardımcı oldu.

Üretilen pusula da başlı başına önemli bir icat. Polarize filtreye sahip iki piksele sahip olan bu sensör, 374 piksellik iki sıradan oluşan bir optik sensörle aynı beceriye sahip durumda. Bu da sensör maliyetini 78 bin eurodan birkaç yüz euroya indirmeyi sağlıyor.