GPS'te San Francisco’da Seyreden 'Hayalet Gemiler' Görüldü

Çevre gözlem organizasyonlarında görev alan Bjorn Bergman, GPS’te San Francisco açıklarında seyrettiği görülen birkaç gemiyle karşılaştı ancak GPS’te gösterilen konumlarda hiçbir gemi bulunmuyordu.

SkyTruth ve Global Fishing Watch isimli iki çevre gözlem organizasyonunda görevli olan Bjorn Bergman, geçtiğimiz günlerde oldukça gizemli bir şeyle karşılaştı. Bjorn, GPS üzerinde San Francisco kıyılarına oldukça yakın geçen bazı gemilere rastladı. İşin garip yanı, bu gemiler aslında orada değildi.

'Hayalet gemiler' olarak tabir edilen bu olay, gerçekte orada olmayan 9 gemi tarafından gönderilen sinyallerin GPS’te gözükmesiyle meydana geldi. GPS’te bir gemi tarafından gönderildiği gösterilen her bir sinyal, San Francisco kıyılarına yakın bir şekilde daire çizen gemileri gösteriyordu. Hatta bazı sinyaller karadan gönderilmişti.

Gemiler aslında orada değildi:

Newsweek tarafından yapılan bir habere göre San Francisco kıyılarında görülen bu sinyaller; Norveç, Malezya, Nijerya, Azak Denizi ve Süveyş Kanalı’nda yakın bir zamanda tespit edilmişti. Yani bu gemiler sinyaller görüldüğü anda San Francisco kıyılarından fazlasıyla uzaktaydı.

Günümüzde bütün gemiler yasal olarak Otomatik Tanımlama Sistemi'ne (AIS) sahip olmak zorunda. Bu sistem sayesinde gemilerin konumları biliniyor ve böylece oluşabilecek herhangi bir kazanın da önüne geçilebiliyor. Peki böylesine bir olayın yaşanmasına neden olan şey neydi?

Bjorn Bergman’a göre bu olay hakkında birkaç açıklama mevcut ancak bu açıklamaların hiçbiri sorunun kaynağı hakkında net bir cevap veremiyor. Bergman’a göre sorun, bölgede bulunan ABD Sahil Güvenlik sahasından kaynaklanıyor ancak bu bölge 2015 yılında kullanıma kapatılmıştı.

Teksas Üniversitesi’nde havacılık ve uzay mühendisliği bölümünde profesörlük yapan Todd Humphreys ise bu konu hakkında daha net bir yorumda bulundu. Todd, sinyalleri tespit edilen gemilerin GPS aldatıcı cihazlar kullandıklarını ve böylece AIS sistemini kandırarak gerçek konumlarını gizlediklerini iddia etti. Todd, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“GPS aldatıcı bir cihazdan kaynaklandığını biliyoruz çünkü aynı zamanda eğitim uygulaması verilerinde de görebiliyoruz. Genelde yanlış gösterilen konum gerçek konumun yakınlarında olur ancak bazen bu konum dünyanın diğer ucunda da olabilir. Afrika’da bulunan bir geminin Point Reyes’te gözükmesi gibi.”

Todd Humphreys bu konuda fazlasıyla inandırıcı bir iddia ve gerekçe ortaya atmış olsa da şu an için sorunun kaynağı hâlâ bilinmiyor ancak uzmanın görüşüne birçok deniz organizasyonundan da destek geliyor. Bazılarına göre bu gemiler, petrol yaptırımlarından sakınmak üzere böyle bir yöntem izliyor.