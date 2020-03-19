Almanya merkezli araştırma şirketi Statista, dünyanın en pahalı şehirlerini açıkladı. Listenin tepesinde, yeni tip koronavirüs salgını COVID-19’a karşı verdiği mücadele ile model olan Singapur yer alırken, onu sırasıyla Hong Kong ve Osaka takip etti.

Ekonomi verilerini ve resmi istatistikleri derleyen Statista, her yıl geleneksel olarak hazırladığı “Dünyanın En Pahalı Şehirleri” listesini paylaştı. Dünyanın farklı şehirlerindeki yiyecek, içecek, giyim ve temizlik malzemeleri gibi toplam 160 farklı ürünün fiyatlarına göre hazırlanan listenin ilk sırasında, 5,6 milyon nüfuslu Singapur yer aldı. İkinci basamakta Hong Kong bulunurken, onu bir başka Asya şehri Osaka takip etti.

Öte yandan Statista’nın araştırması, tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgının patlak vermesinden önce yapılmıştı. Bildiğiniz üzere, bugüne kadar 150’den fazla ülkeye yayılan virüs, küresel ekonomiye muazzam bir zarar verdi. Hong Kong ve Singapur da dahil olmak üzere turizmden elde edilen gelire büyük ölçüde bel bağlayan şehirler, finansal olarak büyük bir daralma yaşadı. Dolayısıyla, bu değerlendirmelere göre yapılacak yeni bir listenin, farklı sonuçlar doğurabileceği söylenebilir.

Tekrar listeye dönersek, geçtiğimiz yıl ilk üçte olan Paris’in, 5. sıraya gerilediğini görüyoruz. Osaka’nın 3. basamakta yer almasını, Japon para birimi Yen’in gösterdiği güçlü performansın bir yansıması olarak okuyabiliriz. ABD ekonomisinin kalbinde yer alan iki şehir New York ve Los Angeles ise sırasıyla dünyanın en pahalı 4. ve 9. kentleri konumunda. Listenin 6. sırasında İsviçre'nin en büyük kenti olan Zürih, 7. sırasında ise İsrail kenti Tel Aviv bulunuyor.

Geçtiğimiz ay, dünyanın önde gelen iş dergilerinden CEO World; kira, yiyecek, satın alma gücü ve restoranlardaki fiyatlar gibi yaşam maliyetleri dikkate alınarak yaptığı araştırmasında dünyanın en pahalı ülkesini İsviçre olarak açıklamıştı.

Dünyanın en pahalı şehirleri