OpenAI'ın gerçek zamanlı çeviri yapabilen "GPT-4o" modeli, popüler dil öğrenme platformu Duolingo'yu sert vurdu. Hisseler, OpenAI'ın yaptığı açıklamalarla resmen çakıldı.

Yapay zekâ dünyasının önde gelen isimlerinden OpenAI, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte "GPT-4o"yu tanıttı. Yeni yapay zekâ modeli, gerçek bir insan gibi görebiliyor, duyabiliyor ve konuşabiliyordu. Ayrıca bu yapay zekâ modeli, gerçek zamanlı çeviri özelliğine de sahipti.

OpenAI'ın yaptığı duyuru, dünyanın en popüler dil öğrenme platformlarından Duolingo'yu sert vurdu. Zira pek çok kişi, artık bu tür platformlara ihtiyaç kalmadığını düşündü. Hâl böyle olunca Duolingo hisseleri sert çakıldı. Daha birkaç gün önce 250 dolar seviyelerinden işlem göre Duolingo hisseleri, dün akşam yapılan açıklama ile 177 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Duolingo (DUOL) hisse grafiği şöyle oldu:

TradingView üzerinden yaptığımız son kontrollerde, hisselerde ufaktan da olsa toparlanma emaresinin başladığını görüyoruz. Ancak bu durumun kalıcı olup olmadığını piyasaların açılması ile göreceğiz.

GPT-4o ile ilgili detaylı bilgi için:

GPT-4o, gerçek zamanlı çeviri konusunda gerçekten de çok iyi iş çıkarıyor. Ancak Duolingo'nun, bu sektördeki en iyilerden bir tanesi olduğu gerçeğini de unutmamak gerek. Şirket, ChatGPT tehdidini bir şekilde atlatabilir ancak hâl böyleyken daha az bilindik platformlar, artık yapay zekâ ile rekabet edemeyecekler gibi görünüyor.