ChatGPT'yi Çok Daha Cana Yakın Yapan GPT-5.1 Modelleri Tanıtıldı

OpenAI, GPT-5.1modellerini resmen duyurdu. Instant ve Thinking olarak gelen GPT-5.1, önemli yenilikleri ChatGPT kullanıcılarına sunacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı ChatGPT’ye güç veren dil modelleri, sürekli günvellenerek daha da gelişmiş hâle geliyordu. Dün akşam ise OpenAI, amiral gemisi dil modeli GPT-5’e güncelleme geldiğini duyurdu. Şirket, **GPT-5.1 **modellerini resmen bizlerle buluşturdu.

GPT-5.1 modelleri,** 2 farklı modelden** oluşuyor. Bu hafta içinde tüm ChatGPT kullanıcıları için sunulmuş olacağı da şirket tarafından aktarılmış. Şu anda varsayılan olarak 5.1 versiyonunun yer aldığı görülebiliyor. Peki GPT-5.1 nasıl iyileştirmelerle geliyor? Kullanıcıya neler sunacak?

GPT 5.1’in nasıl özellikleri var?

Yeni modeller, GPT-5.1 Instant ve GPT 5.1 Thinking olarak karşımıza çıkıyor. Şirketin açıklamalarına göre Instant modeli, çok daha sıcakkanlı, daha akıllı ve kullanıcıların talimatlarını daha iyi takip edebilen bir model olarak geliyor. Thinking ise basit görevleri çok daha iyi anlayabiliyor, onları daha hızlı tamamlayabiliyor. Karmaşık görevlerde ise daha kalıcı olduğu belirtilmiş. Soruların türüne göre model otomatik olarak seçilecekmiş.

OpenAI’ın söylediğine göre güncellemenin ardından kullanıcılar, ChatGPT’nin tonunu özelleştirmelerini sağlayan yeni seçenekler sayesinde daha da keyifli sohbetler gerçekleştirebilecekler. Artık yeni tonlar var. Artık sohbet botunu; varsayılan, profesyonel, arkadaş canlısı, açık sözlü, tuhaf, verimli, inek veya alaycı olarak ayarlayabiliyorsunuz.

Kısacası GPT 5.1, daha sıcak, eğlenceli sohbetlerde kullanılabilecek, Thinking ise daha düşünme gerektiren zamanlarda işe yarayacak cana yakın bir model. Çok büyük iyileştirmeler sunmadıkları için kullanıcılarda çok heyecan yaratmadıklarını söylememiz gerek. İsterseniz ChatGPT üzerinden modelleri deneyebilirsiniz.

Yapay Zeka

