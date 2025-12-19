OpenAI, Yazılım Dünyasını Kökten Değiştirecek GPT-5.2 Codex'i Duyurdu: İşte Özellikleri!

OpenAI, otonom kodlama ve profesyonel yazılım mühendisliği için özel olarak optimize edilen GPT-5.2 Codex modelini resmen duyurdu. Siber güvenlikte çığır açan yeteneklere sahip olan yeni model, gerçek dünya yazılım projelerinde hata ayıklamadan sıfırdan kod üretimine kadar her alanda devrim yaratmayı vadediyor.

Yapay zekâ dünyasının öncü ismi OpenAI, geliştiricilerin ve siber güvenlik uzmanlarının çalışma biçimini kökten değiştirecek devasa bir hamle yaptı. Şirket, GPT-5.2 mimarisi üzerine inşa edilen ve şimdiye kadarki en güçlü otonom kodlama yeteneklerine sahip olan GPT-5.2 Codex sistemini tanıttı. Bu yeni sistem, sadece basit kod blokları yazmakla kalmıyor; karmaşık süreçlerde rakipsiz performans sunuyor.

Modern yazılım geliştirme süreçlerinde karşılaşılan en büyük engellerden biri olan uzun vadeli bağlam anlama sorunu, GPT-5.2 Codex ile tarihe karışıyor. Model, yerleşik bağlam sıkıştırma teknolojisi sayesinde binlerce satırlık kod dizinlerini analiz edebiliyor. Geliştiriciler için bu durum, devasa projelerde dahi yapay zekânın projenin genel yapısını ve "hafızasını" kaybetmeden stabil bir şekilde çalışabilmesi anlamına geliyor.

GPT-5.2 Codex ile yazılım mühendisliğinde gerçek otonom dönemi başlıyor!

GPT-5.2 Codex, profesyonel bilgi işleme yeteneklerini GPT-5.1-Codex-Max modelinin ileri seviye terminal kullanım becerileriyle birleştirerek ortaya hibrit bir güç çıkarıyor. Modelin özellikle Windows ortamlarındaki çalışma kabiliyeti artırılırken, görsel anlama yeteneği sayesinde teknik diyagramları ve kullanıcı arayüzü (UI) yüzeylerini de analiz edebildiği belirtiliyor. Bu, taslak halindeki bir şemanın çalışan koda dönüşmesini hızlandırıyor.

GPT-5.2 Codex performansı:

Yeni Codex sistemi, otonom yapay zekâ ajanlarını test etmek için kullanılan en zorlu kriterlerde üstün başarı gösteriyor. Model; kod derleme, sunucu kurulumu ve model eğitimi gibi karmaşık sistem yönetimi görevlerini başarıyla tamamlıyor.

OpenAI'ın yayımladığı verilere göre yeni modelin SWE-Bench Pro testindeki başarı oranı yüzde 56,4. Terminal-Bench 2.0 testinde elde edilen sonuç ise yüzde 64 seviyesinde.

Siber güvenlik tarafında ise modelin "defansif" yetenekleri ön plana çıkıyor. OpenAI'ın paylaştığı verilere göre GPT-5.2 Codex şimdiden React kütüphanesinde kritik öneme sahip üç farklı güvenlik açığının tespit edilmesine yardımcı oldu. Bu başarı, modelin sadece bir "yardımcı pilot" değil, aynı zamanda siber tehditleri önceden sezen profesyonel bir dijital dedektif olarak görev yapabileceğini kanıtlıyor.

GPT-5.2 Codex fiyatı ve erişilebilirlik durumu:

OpenAI, bu teknolojiyi geniş kitlelere sunarken kontrollü bir yol haritası izleyecek. GPT-5.2 Codex, ilk aşamada tüm ücretli ChatGPT kullanıcıları için Codex CLI ve IDE eklentileri üzerinden erişime açıldı. Siber güvenlik uzmanları için ise "Güvenilir Erişim" adı verilen özel bir pilot program başlatılmış durumda.