ABD'li Şirket, Grafen Bataryaları Pazara Sunmayı Planlıyor

Günümüz akıllı telefonlarının bataryalarından daha kısa şarj süresi, daha uzun şarj döngüsü bekleniyor. Görünüşe göre kullanıcıların bu beklentileri yakın bir zamanda karşılık bulacak. ABD’li bir firma, grafen bataryaları pazara sunmaya hazırlandığını duyurdu.

Günümüz akıllı telefonlarının en büyük sorunlarından bir tanesi hiç şüphesiz ki bataryalar. Ancak bu alanda da çeşitli ilerlemeler kaydediliyor. ABD’li Real Graphene şirketi, pazara girmeye hazırlandıklarını duyurdu. Grafen bataryalar, henüz ismi açıklanmayan şirketler tarafından test edilmeye başlandı ve şirket, harici grafen bataryaları satmaya başladı.

Real Graphene şirketinin ürettiği bataryalarda kullandığı teknoloji, şu an akıllı telefonlarımızda kullandığımız lityum bataryaların evrimleşmiş halidir diyebiliriz. Lityum iyon teknolojisi, bir pozitif elektrod ile bir negatif grafit elektrodu arasında lityum iyonun çevrilebilir değişimine dayanıyordu.

Daha hızlı şarj, daha uzun ömür ve daha fazla güvenlik

Real Graphene şirketinin benimsediği yaklaşım; grafit elektrodunu, ince katmanlı grafen ile kaplanmış bir elektrod ile değiştirmekti. Böylece elektrolidin bileşimi düzenlenebiliyordu. Şirketin CEO’su Samuel Gong, kendi teknolojilerini kullanan 3000 mAh değerindeki pilin %0’dan %100’e 20 dakikada ulaştığını söyledi. Bu süre, geleneksel lityum bataryalarda ortalama olarak 90 dakika kadar sürüyor.

Bu bataryaların tek artı yanı daha hızlı dolum süresi de değil elbette ayrıca oldukça da uzun ömürlü. Şu anki bataryalar 300 ile 500 kezlik bir şarj döngüsü sunarken grafen bataryalarda bu döngü 1.500’e kadar çıkıyor. Ayrıca bu bataryalar, eşit şarj gücünde lityum bataryalara göre daha az ısı üretiyorlar. Real Graphene şirketi tarafından benimsenen yöntem lityum iyon bataryalar üreten şirketleri de çok zorlamayacak gibi gözüküyor. Çünkü bu bataryaları üretenlerin ekipmanlarını tamamen değiştirmesi gerekmiyor.

Olumlu yönlerinden bu kadar çok bahsettikten sonra asıl merak edilen fiyat konusuna gelelim. Grafen, oldukça pahalı ve üretmesi karmaşık bir materyal. Grafen’in sadece bir katmanı 25 dolara mâl oluyor. Bir kilogram grafenin fiyatının ise 300 bin dolar (1,7 milyon TL) olduğu tahmin ediliyor. Her batarya için çok az miktarda grafen kullanılması gerekse de ürün fiyatlarında çeşitli artışlara sebep olacaktır.