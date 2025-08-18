Yapay zekâ dönüşümünden Grammarly de nasibini almış olacak ki, yeni güncelleme ile birlikte bir dizi yapay zekâ kontrol ve düzenleme özelliğine kavuşmuş durumda.

Grammarly, geçtiğimiz yıl satın aldığı verimlilik girişimi Coda’nın altyapısı üzerine inşa ettiği yepyeni bir belge tabanlı arayüzünü tanıttı. Bu yeni sistem yalnızca yazım denetimiyle sınırlı değil; öğrenciler ve profesyoneller için geliştirilen yapay zekâ destekli notlandırıcı, düzeltici ve kaynak bulucu gibi araçlarla donatılmış durumda.

Blok tabanlı yaklaşımı sayesinde tablolar, sütunlar, listeler ve başlıklar kolayca eklenebiliyor. Ayrıca öne çıkarılmış bilgi, ipucu veya uyarı gibi zengin metin bloklarıyla içerik daha dikkat çekici hâle getirilebiliyor.

Yeni arayüzdeki kenar çubuğu, kullanıcıya metin özetleyen, soruları yanıtlayan ve yazım önerileri sunan bir yapay zekâ asistanı barındırıyor.

“Reader Reactions” ile yazınızı farklı okur profilleri üzerinden test edebilir, “Grader” ile akademik ölçütlere göre değerlendirme alabilir, “Citation Finder” ile kaynaklara hızlıca ulaşabilir ve “Paraphraser” ile metnin tonunu dilediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.

Hem yazdırıyor hem de tespit ediyor

Grammarly yalnızca yazmayı kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda metinlerin yapay zekâ tarafından üretilip üretilmediğini de analiz edebilen ajanlara sahip. Şirketin ürün yöneticilerinden Luke Behnke, bu tür tespit araçlarının zaman zaman hatalı olabileceğini kabul etse de kendi modellerinin piyasadaki en isabetli sonuçları sunduğunu iddia etti.

Şirket, amacının öğrencilere baskı kurmak değil, onların teslim etmeden önce yazılarındaki olası yapay zekâ izlerini görmelerini sağlamak olduğunu belirtiyor. Grammarly, bir yandan öğrencilerin yapay zekâ ile daha verimli yazmasına imkân tanırken diğer yandan etik kullanımın öğretilmesi gerektiğini savunuyor.

Peki siz böyle bir araç daha önce kullandınız mı? Grammarly'yi kullanmayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.