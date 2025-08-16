Google, uçak bileti arama servisi Flights’a yapay zekâ ile çalışan yeni bir sistem eklemek için çalışmalara başladı. “Uçuş Fırsatları” adını taşıyan bu özellik, belirli bir rota seçmeden de tatil planlamayı mümkün kılacak. Kullanıcılar yalnızca seyahat etmek istedikleri tarzı ve aktiviteleri tarif ederek, bütçelerine uygun alternatifleri görebilecekler.

Google, uçak bileti arama servisi Flights’a yeni bir özellik eklemek için kolları sıvadı. “Flight Deals” adı verilen bu yapay zekâ destekli araç, nereye gideceğinize karar veremediğiniz zamanlarda bile seyahat planınızı şekillendirmenize yardımcı oluyor. Böylece bütçenize ve ilgi alanlarınıza uygun uçuş seçeneklerini kolayca keşfedebileceksiniz.

Yeni "Uçuş Fırsatları” sistemi nereye gideceğine kesin karar vermemiş olan kullanıcılara, bütçe ve tercihlerine uygun uçuş seçenekleri sunmayı hedefliyor. İlk olarak ise ABD, Kanada ve Hindistan’da beta aşamasında kullanıma sunuldu. Türkiye'ye ne zaman geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Yapay zekâ ile hayalinizdeki tatil rotasına uygun uçuşları önerecek

Hedef kitlesi, bütçesini düşünen ve planlarını esnek tutmayı seven gezginler. Uçuş Fırsatları’nda gideceğiniz yeri ve tarihi tek tek yazmak yerine, seyahat tarzınızı ve yapmak istediğiniz aktiviteleri doğal bir şekilde anlatabiliyorsunuz. Mesela “hafta sonu kırsal bir kaçamak, ata binme ve kano” ya da “Mayıs ayında peynir ve şaraplarıyla ünlü bir Avrupa turu” gibi tarifler yapabilirsiniz. Yapay zekâ da bu bilgileri değerlendirip size en uygun fiyatlı uçuşları sıralıyor.

Platformun tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı şimdilik belli değil fakat testler tamamlandıktan sonra daha fazla ülkeye yayılması bekleniyor. Google’ın bu yapay zekâ destekli sistemi, ilerleyen dönemde Flights’a entegre edilirse seyahat planlamak çok daha kişisel ve esnek bir hale gelecek.