18. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Ulysses S. Grant’ın hayatını anlatan üç bölümlük mini belgesel serisi Grant, ilk fragmanı ile karşımıza çıktı. 25 Mayıs’ta History Channel kanalında başlayacak olan dizi, Amerikan iç savaşına ayna tutacak.

History Channel, 1869-1877 yıllarında iki dönem Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlığı yapan ve Amerikan iç savaşının simge isimlerinden biri olarak kabul edilen Ulysses S. Grant’ın yaşamını ekranlara taşıyor.

Grant adındaki üç bölümlük mini belgesel serisinin ilk fragmanını yayınlayan kanal, bizlere doyumsuz bir tarih keyfi yaşatacak gibi görünüyor. Amerikan iç savaşında kuzey tarafının başkomutanlığını üstlenerek uluslararası alanda ün kazanan Grant, Beyaz Saray’daki yıllarından ziyade savaştaki rolü ve alkol bağımlılığı ile biliniyor.

History Channel, Amerikan iç savaşının simge isimlerinden biri olarak kabul edilen Ulysses S. Grant’ın yaşamını ekranlara taşıyor

History Channel’ın 2011 Pulitzer Biyografi Ödülü sahibi Amerikalı yazar Ronald Chernow ile hayata geçirdiği mini dizisi, ABD tarihindeki en tartışmalı ve az değer biçilen general ve başkanlardan birinin hayatını tarihlendirmeye hazırlanıyor.

Dramatik sahnelerin, uzman yorumlarının ve hassasiyetle ortaya çıkarılmış arşiv görüntülerinin kusursuz bir karışımını sunan Grant, "Amerikan iç savaşında paramparça olmaya yüz tutmuş bir ülkeye liderlik eden ve ayağa kaldıran" bir adamın mirasını gözler önüne sermeyi hedefliyor.

Grant, 25 Mayıs Pazartesi günü History Channel’da başlayacak

Grant döneminin en cesur ve beklenmedik girişimlerinden biri, şiddetli direniş sırasında serbest bırakılan dört milyon köleye oy verme hakkının korunması olmuştu. Grant’ın hayatının çoğu zaman gözardı edilen yönlerini açığa çıkarmayı amaçlayan seri, Amerikan tarihinin en önemli figürlerinden birine saygı duruşu niteliği taşıyor.

Belgesel formatındaki mini dizide, eski Merkezi İstihbarat Ajansı (CIA) direktörü David Petraeus, ünlü yazar ve gazeteci Ta-Nehisi Coates ve Amerikan Savaş Müzesi CEO'su Christy Coleman gibi önemli isimlerin röportajları bulunuyor.

Oyuncu kadrosunda Gabriel Harry Meltz, Francis Chouler, Carel Nel, Craig Jackson, Dianne Simpson, Camilla Wolfson ve Brian Heydenrych gibi isimlerin olduğu Grant, 25 Mayıs Pazartesi günü History Channel’da başlayacak ve üç gece üst üste yayınlanacak. Diziden yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Grant fragmanı