Green Man Gaming'de %82'ye Varan İndirim Kampanyası Başladı

İngiltere merkezli online oyun dağıtım şirketi olan Green Man Gaming, Ubisoft oyunlarının ağırlıklı olduğu %82'ye varan büyük indirim kampanyası başlattı. Gelin indirime giren oyunlara yakından bakalım.

Green Man Gaming, kendi sitesi üzerine Ubisoft oyunlarını büyük indirimlerle satmaya başladı. Bu indirime giren oyunlar içerisinde Assassin's Creed, Far Cry ve Tom Clancy's Rainbow Six gibi oldukça büyük hit olmuş oyun serilerinden oyunlar da bulunuyor. Sadece Ubisoft oyunlarıyla sınırlı kalmayan bu indirim kampanyasında Green Man Gaming, GTA V, Red Dead Redemption II ve Fallout 76 gibi oyunları da şu an indirimli olarak satıyor.

Green Man Gaming, GTA V'i %50'lik indirimle 84.50 liradan, Red Dead Redemption 2'yi %20'lik indirimle 239 liradan ve Fallout 76'yı %40'lık indirimle 107 liradan satışa sunuyor. Green Man Gaming'in Ubisoft İndirimi olarak ayrı bir kısma ayırdığı Ubisoft oyunlarının Türkiye fiyatlarını gelin hep beraber inceleyelim.

Ubisoft İndirimi'nde en çok tercih edilen oyunlar:

Green Man Gaming'in Ubisoft İndirimi sayfasında en çok satın alınanlar kısmında bu oyunlar yer alıyor. Ayrıca bu oyunların yanı sıra, Ghost Recon Wildlands, Far Cry 4, The Division ve yeni çıkan Assassin's Creed III Remastered gibi oyunlarda büyük indirimler almış durumda. 50'den fazla oyun bulunan Ubisoft İndirimi'nde yer alan bütün oyunları buradan inceleyebilirsiniz. Green Man Gaming'in bu büyük indirim kampanyasının sadece 18 Haziran tarihine kadar geçerli olacağını da söylemekte fayda var.