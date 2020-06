2018 yılında yayınlanan ve büyük başarı elde eden Dusk’ın yaratıcısı David Szymanski ve New Blood firması tarafından tasarlanan Gloomwood, sahip olduğu tema ve grafiklerle bizi eskilere götürmeye hazırlanıyor. Oyuna ait ilk video ise gün yüzüne çıktı.

Hırsız oyunları, gizli görev oyunları arasında hâlâ mevcut en iyi oyunlardan biri diyebiliriz. Yaratılan tarihi şehirlerin karanlık sokaklarında gizlice gezinmek, birçok farklı strateji geliştirerek hedefleriniz üzerinde saldırılar gerçekleştirebilirsiniz.

Dusk’ın geliştiricisi tarafından klasik bir soygun oyunu olarak geliştirilen Gloomwood’un ise, korkuyu zirveye taşıyan tasarım ve grafikleriyle sadelikten oldukça uzak olduğunu belirtelim.

Gloomwood’da bizi neler bekliyor?

Tanıtımı PC Gaming Show etkinliği esnasında yapılan oyun, doksanlı yılların görselleriyle bize eskileri anımsatan bir deneyim sunuyor ve bu oyunda her an korkunç tesadüflerle karşılaşmanız mümkün. Oyunun geçtiği yer ise, lanetli bir neo-Victorya şehri. Şehirde mahsur kalmanızla başlayan oyunda, bu lanetli yerden kaçmak için her yola başvurmanız gerekebilir.

Oyun her ne kadar bir soygun temasına sahip gibi görünse de esasında daha çok hayatta kalmanız gereken korkunç bir kurguya dayanıyor ve bazen kullanacağınız metotlar pek işe yaramayabilir. Oldukça büyük bir haritaya sahip olan Gloomwood’da zıpkından tabancaya birçok cephanelik seçeneği mevcut. Kısaca, oyunda birçok düşmanla ve bölgedeki yerlilerle mücadeleye hazır olun.

Gloomwood’a yönelik ilk video yayınlandı:

2018 yılında yayınlanan ve Windows, Linux, macOS ile Nintendo gibi platformda oynayabildiğimiz Dusk’ın yaratıcısı David Szymanski ve New Blood firması tarafından bizlere sunulan bu yeni korku dolu oyuna ait demo sürümü şu anda Steam üzerinde mevcut.

Gloomwood’u denemeyi ve oynadıktan sonra düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.