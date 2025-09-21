Tümü Webekno
Grok 4 Fast Duyuruldu: İşte Yeni Grok Modeli

xAI, Grok 4 ile neredeyse aynı performansı sunan ancak daha az işlem gücü tüketerek daha hızlı yanıtlar veren model Grok 4 Fast'ı duyurdu.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, geçtiğimiz haftalarda kullanıma sunulan Grok 4’ün ardından şimdi de “Grok 4 Fast” modelini duyurdu. Yeni model, Grok 4’e kıyasla aynı seviyede performans sunarken ortalama %40 daha az işlem gücü kullanıyor. Böylece hem daha hızlı sonuçlar üretilebiliyor hem de maliyetler ciddi oranda düşüyor.

xAI’ın açıklamasına göre Grok 4 Fast, özellikle kod yazma ve web üzerinden hızlı yanıtlar verme gibi görevlerde Grok 4 ile aynı performansı %98 daha düşük maliyetle sağlıyor.

Grok 4 Fast ile çok daha hızlı yanıtlar alınabiliyor

Grok 4 Fast

xAI, Grok 4 Fast’i hem ücretsiz hem de ücretli tüm kullanıcıların erişimine açmış durumda. Model şu anda web, iOS ve Android platformlarında kullanılabiliyor. Bu arada LMArena testlerinde de Grok 4 Fast, arama odaklı görevlerde birinci, metin tabanlı görevlerde ise sekizinci sıraya yerleşti.

Tabii bir yandan rekabet de kızışıyor. Google’ın yeni nesil Gemini’ı ve Anthropic’in Claude Opus’un güncellenmiş versiyonunun da yakında kullanıma sunulacağı söyleniyor. Görünen o ki, uzun bir süre daha yapay zekâ alanındaki yarış hız kesmeden devam edecek.

