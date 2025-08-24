Elon Musk, yaptığı açıklamayla birlikte Grok 2.5'in farklı model ağırlıklarının açık kaynak olarak kullanıma sunulduğunu söyledi.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, geçtiğimiz yılın en güçlü modellerinden biri olan Grok 2.5’in model ağırlıklarını açık kaynak platformu Hugging Face üzerinden erişime açtı.

Elon Musk resmî X hesabından yaptığı açıklamada, “Geçen yılki en iyi modelimiz olan Grok 2.5 artık açık kaynak.” dedi. Ayrıca Grok 3’ün de yaklaşık altı ay içinde açık kaynak hâle geleceğini duyurdu.

Grok 2.5'un ardından Grok 3 de açık kaynak olacak

Tabii hâlâ işin arkasında tartışmalar da sürüyor. Yapay zekâ mühendisi Tim Kellogg, Grok’un lisansını “Özel, rekabet karşıtı bazı şartlar içeriyor.” sözleriyle eleştirmişti. Bu durum, Grok’un açık kaynak etiketi altında aslında ne kadar özgür kullanılabileceği konusunda soru işaretleri yaratmış durumda.

Grok, bu yıl özellikle ırkçı komplo teorilerine konu olmuş ve X'te verdiği cevaplarla gündeme gelmişti. Hatta kendisini “MechaHitler” olarak tanımlaması büyük tepki toplamıştı. Tepkiler üzerine xAI, sistemin yönlendirici komutlarını GitHub üzerinden paylaşmak zorunda kalmıştı.

Elon Musk ise en güncel sürüm olan Grok 4’ü “maksimum gerçeklik arayışında bir yapay zekâ” olarak tanıtsa da modelin tartışmalı konularda yanıt vermeden önce hâlâ Elon Musk’ın sosyal medya paylaşımlarına danıştığı iddia ediliyor. Bu da Grok’un gerçekten bağımsız bir yapay zekâ olup olmadığına dair şüpheleri körüklemeye devam ediyor.