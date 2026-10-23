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Grok Bot Artık Mesajlarınızı Okuyup Takviminize Etkinlik Ekleyebiliyor

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Grok bot artık takviminize etkinlik ekleyebiliyor, mesajlarınızı okuyabiliyor ve evinizdeki ışıkları kapatabiliyor.

Grok Bot Artık Mesajlarınızı Okuyup Takviminize Etkinlik Ekleyebiliyor
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Takvime bir şey eklemek için bir uygulama, hatırlatıcı kurmak için başka bir uygulama… Telefon elimizde, oradan oraya dolaşıyoruz. Grok Bot’un yeni güncellemesiyle bu işleri asistana söyleyerek halletmek mümkün.

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xAI’ın Ağustos 2026’da beta sürümünü açtığı asistan, artık iOS ve Android’deki yerleşik uygulamalarla doğrudan çalışabiliyor. Rehbere kişi kaydediyor, takvime etkinlik ekliyor, konumunuzu kullanıp yakındaki mekânları bulabiliyor. Apple CarPlay ve iPhone Eylem Düğmesi desteği de var.

Her uygulamanın izni ayrı

Grok Bot’a bir iş yaptırmak için telefonun bütün kapılarını açmanız gerekmiyor. İzinleri tek tek veriyorsunuz. Evdeki ışıkları kapatsın ama mesajları okumasın mı? Olur. Konumunuza erişmesin mi? Onu da kapalı tutabilirsiniz.

SpaceXSI tarafından duyurulan bu yenilikle hatırlatıcı kurmak, mesaj okumak ve akıllı kapı kilitlerini yönetmek için ilgili uygulamayı ayrıca açmanız gerekmiyor. Grok Bot işi üstleniyor; nereye kadar karışabileceğini ise siz söylüyorsunuz.

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