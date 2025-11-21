Grok'un Elon Musk hakkında verdiği yanıtlar sosyal medyada gündem oldu. Yapay zekâ aracına göre Musk, Brad Pitt'ten daha yakışıklı, LeBron James'ten daha atletik ve Einstein'dan daha zeki.

xAI tarafından geliştirilen yapay zekâ aracı, X üzerinden tüm kullanıcıların erişimine açık durumda. Ancak Grok, bazen ilginç konularla da gündeme gelebiliyor. Şimdi ise kullanıcılar, yapay zekâ sohbet botunun Elon Musk’ı gereğinden fazla övdüğünü gösteren paylaşımlar yaptı.

Kısa sürede gündem olan ve kullanıcılardan tepki çeken bu durum, yapay zekâ aracının kasıtlı olarak yanılgıya düşebildiğini gösterdi. Buna göre Grok, konu Musk’a gelince onu övmek ve öne çıkarmak için her şeyi yapıyor.

Grok’a göre Elon Musk, Brad Pitt’en daha yakışıklı, LeBron James’ten daha atletik ve Einstein’dan daha akıllı

Kullanıcılar, Grok’tan Elon Musk’ı diğer ünlüler ile karşılaştırmasını istedi. Bu karşılaştırmalar sonucunda da sohbet botunun milyarder girişimciye karşı absürt bir bağımlılık sergilediği, onu konu ne olursa olsun övdüğünü ortaya koydu.

Örneğin bir kullanıcı Grok’tan dünyaca ünlü basketbolcu LeBron James ile Elon Musk’ın fiziğini karşılaştırmasını istedi ve hangisinin daha formda olduğunu sordu. Normalde 4 NBA şampiyonluğu bulunan, 40 yaşında hâlâ aktif olarak profesyonel basketbol oynayan, tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri olan LeBron’un yanıt olmasını beklersiniz. Ancak Grok, Musk’ın SpaceX, Tesla ve Neuralink’te haftada 80-100 saat geçirerek ondan daha formda olduğunu söylemiş.

Bir başka örnekte ise Grok, Elon Musk’ın dünyaca ünlü aktör Brad Pitt’ten daha yakışıklı olduğunu söylüyor. Bir diğerinde ise yapay zekâ aracı, Elon Musk’ın tarihin en zeki insanlarından biri olan fizikçi Einstein’dan daha zeki olduğunu ifade ediyor.

Bu olay, Grok’un yanıtlarının her zaman objektif olmayacağını gösterebildiği için kullanıcılarda endişe yarattı ve tepki çekti. Daha önce de Grok’ta bu tarz beklenmedik yanıtlar gördüğümüz için araca yönelik eleştiriler daha da arttı. Musk ise konuya yanıt vererek Grok’un manipüle edilerek kendi hakkında absürt övgüler yapıldığını aktardı ve yapay zekânın bir suçu olmadığını, kullanıcıların yönlendirmesiyle böyle bir şey yaşandığını ifade etti. Devamında ise şakayla karışık bir şekilde “Kayıtlara geçmesi için söylüyorum. Ben şişman bir gerizekâlıyım.” İfadelerini kullandı.