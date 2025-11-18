Tümü Webekno
Elon Musk'ın Yapay Zekâ Şirketi xAI, Grok 4.1'i Kullanıma Sundu: İşte Yenilikler!

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, geçtiğimiz gece Grok'un yeni ve gelişmiş sürümü 4.1'i ücretsiz ve premium fark etmeksizin tüm kullanıcıların kullanımına açtı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

xAI, yapay zekâ ile sohbet deneyimini hız ve kalite açısından bir üst seviyeye taşıdığı belirtilen Grok 4.1 güncellemesini dünya çapındaki tüm kullanıcılara sundu. Ücretsiz ve premium fark etmeksizin herkesin erişebildiği yeni sürüm ile birlikte duygu anlayışı, konuşma tutarlılığı ve daha iyi sonuç alma konusunda dikkat çekici bir sıçrama mevcut.

Şirket, Grok 4.1’i daha sezgisel, daha yaratıcı ve kullanıcıyla daha uyumlu bir kişiliğe sahip olacak şekilde güçlendirdiğini belirtiyor. Geniş ölçekli pekiştirmeli öğrenme altyapısıyla geliştirilen sürüm; empati kurma, niyet algılama ve uzun süreli konuşmalarda tutarlılık gibi alanlarda belirgin iyileştirmeler sunuyor. Ayrıca gerçek dünya sorgularında hataların üçte iki oranında azaltıldığı ifade ediliyor.

Grok 4.1’de neler değişti?

Grok 4.1

Yeni sürüm özellikle duygusal zekâ, yaratıcılık ve güvenilirlik odaklı yeniliklerle geliyor. Daha derin muhakemeye ihtiyaç duyan görevler için “Grok 4.1 Thinking” modu eklenirken, hızlı yanıt isteyenler için hızlandırılmış bir mod da mevcut. Geliştirilen kişilik tutarlılığı sayesinde ise sohbetlerde daha akıcı, daha iş birlikçi ve daha doğal bir deneyim sunuluyor.

Kullanıcıların Grok 4.1’e erişmesi için ayrıca bir kurulum yapmalarına gerek yok. Güncelleme geçtiğimiz geceden itibaren sunucu tarafında otomatik olarak uygulanmış durumda. İster web üzerinden, ister X uygulamasıyla, ister mobil uygulamalardan erişen herkes model kısmından Grok 4.1’i seçerek yeni özellikleri hemen kullanmaya başlayabilir.

Kısa Sürede Viral Hâle Gelen Bu Yapay Zekâ ile Vefat Eden Yakınlarınızla "Konuşabileceksiniz"
Bizi İşaretten Nefret Ettirdi: ChatGPT Artık Uzun Tire (—) Kullanmayı Bırakıyor!

Peki siz en çok hangi yapay zekâ sohbet botunu kullanıyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka Elon Musk

Çakma Samsung Galaxy S26 Ultra Telefonlar Satışa Çıktı: Hem de Sudan Ucuza Satılıyor!

Otomobil Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdıran 8 Efsane Motor

Her Birini Heyecanla Tek Solukta İzleyeceğiniz, 2026'da Gelecek Bilim Kurgu Filmleri

2026 Model Chery Tiggo 8 Tanıtıldı: "Çin Malı" Algısını Yıkacak!

Gerçek mi Efsane mi? Telefonun Şarjını %20-%80 Arasında Tutmak Gerçekten İşe Yarıyor mu?

iPhone'larda Çok Sevilen Bir Özellik, Android'e Geliyor: İşte İlk Ekran Görüntüsü

