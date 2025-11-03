X'e, Tüm Sosyal Medya Platformlarına Gelmesi Gereken Bir Özellik Geldi: Grok ile Gönderiyi Açıkla

Elon Musk, X'in yeni özellikleri arasında yer alan "Bu gönderiyi açıkla" ile ilgili konuştu. Özelliğin neden önemli olduğunu anlatan Elon Musk, bu özellik sayesinde doğru ile yanlış bilginin anında tespit edilebileceğini ifade etti.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'in sahibi olan milyarder iş insanı Elon Musk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Grok'un sahip olduğu "Bu gönderiyi açıkla" özelliğine atıfta bulunan Elon Musk, X'in üretken yapay zekâsının bu özelliğinin neden önemli olduğunu açıkladı. Gelin hep birlikte bu meseleyi kurcalayalım.

Grok'un masaüstü sürümünü açıp gönderileri gezdiğiniz zaman sağ üst kısımda Grok logosu görürsünüz. İşte "Bu gönderiyi açıkla" özelliği tam olarak burada yer alır. Logonun üzerine tıkladığınız zaman Grok'un çalışmaya başladığını, gönderide yer alan bilginin değerlendirilmeye başladığını görürsünüz. Bunun doğru ile yanlışı ayırt etmeyi sağlayan önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Elon Musk, Grok'un son güncellemesi ile propaganda amaçlı paylaşımları tespit etmede başarılı bir noktaya gelindiğini söylüyor.

Grok'un Bu gönderiyi açıkla özelliği işte böyle görünüyor:

Yukarıdaki ekran görüntüsünde, sosyal medya ekibimizin X'te yaptığı son paylaşıma dair analizi görüyorsunuz. Birkaç saniyede tamamlanan araştırma sürecinin ardından yapay zekâ, gönderinin doğru olduğunu ifade ediyor. Grok, söz konusu paylaşımı 9to5Google ve The Verge gibi küresel haber kaynaklarından doğrulamış durumda.

Özelliğin tek iyi yanı bir bilgiyi analiz etmek değil. Alt kısımda yer alan alanda bu gönderi ile ilgili daha fazla araştırma yapma imkânına da sahip oluyorsunuz. Grok, sizin verdiğiniz talimat doğrultusunda araştırmanın kapsamını genişletiyor.

Bu gönderiyi açıkla özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: Analiz etmek istediğiniz paylaşıma tıklayın.

Adım #2: Sağ üst kısımda yer alan Grok logosuna tıklayın.

Adım #3: Grok'un analizi tamamlamasını bekleyin.

Adım #4: Merak ettiğiniz ekstra bir şey varsa sorun.

İşte Grok'un Bu gönderiyi açıkla özelliğini kullanmak bu kadar kolay.

Peki siz bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Grok'un analiz aracı, yanlış bilginin yayılmasında önleyici bir unsur olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz...